回歸｜一改重頭劇只有大星的傳統　五位未夠30歲演員備受看重

無綫（TVB）重頭劇集《回歸》在今日（11日）正式播映，作為慶祝回歸的劇集，絕對要花盡心意落足力，故事講述區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）離婚後，各自在中港兩地經營粵德居，多年來相安無事，直至香港特區回歸廿五週年，麗娟決定回港開設分店，更為爭奪粵德居品牌，不惜與耀祖對簿公堂。幼子家健（周嘉洛飾）參加大灣區創業比賽，遇上擔任導師的兄長家謙（吳偉豪飾）。兄弟長期分隔兩地，南轅北轍，難免磨擦，但血濃於水，加深彼此認識後，重建深厚親情，攜手研發出高科技虛擬技術，讓父母重新經歷廿五年來的起起跌跌，明白原來一直關心對方，二人冰釋前嫌，一家四口終得以團聚。

劇集仲請來汪明荃客串。（劇照）

作為一套重頭劇，以往TVB一定會堆砌一堆大星，不過今次《回歸》卻有所不同，真正的一線星只有郭晉安和陳煒兩位，其餘都是比較次一線的，不過有一個令人驚喜的位置，就是有幾位後生仔得以重用！

郭晉安算係最大粒星。（劇照）

周嘉洛

現年26歲的周嘉洛憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角而大受歡迎，他與林凱恩組成的「安Bon」CP更深受觀眾喜愛。不過隨着周嘉洛獲安排拍正劇，這對CP亦被安排分手，而備受力捧的周嘉洛亦劇接劇，繼《痞子殿下》、《四十二章經》及《回歸》後，最新消息指他將會與視后林夏薇合作拍攝新劇《寵愛Pet Pet》！

+ 14

吳偉豪

憑住無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演朱凌凌一角而成功入屋的吳偉豪 (Ricco)，上年因為有不雅影片流出而一度停工，不過他已全面復工，更出來大方承認片中人的確是他，唯事件已經交由警方處理所以他不會回應太多。

+ 53

戴祖儀

戴祖儀雖然是歌手出身，但現在而經愈來愈多劇集機會，今年年頭有《青春不要臉》，上年有《刑偵日記》，戲份都有返咁上下。

+ 39

陳嘉慧

26歲的陳嘉慧（Erica）去年憑孖住胡鴻鈞主演《愛上我的衰神》而名氣大增，近日又成為新劇《你好，我的大夫》的女二人選，入行四年就成功由兒童節目主持人升呢成TVB的力捧對象，有指Erica今個月開始已由基本藝人轉簽成經理人合約，即成為俗稱的「親生女」。

+ 15

游嘉欣

現時22歲的游嘉欣是2000年出生的「千禧寶寶」，2018年年尾獲TVB發掘獲得參與電視綜藝《電競王》的機會，自此為自己的演藝生涯打開一首門，她更是TVB首位非童星的「千禧寶寶」。2020年的《#後生仔傾吓偈》，她是「後生仔3.0」的成員之一，因為本身節目的話題性較多，很快游嘉欣便得到網民的注意，當時她更在節目中直接話自己是「A0」，女神A0當然會獲得不少男網民迷網，漸漸地儲下一班粉絲，絕對是TVB未來的重要一員。