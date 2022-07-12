I SWIM專訪︱Edan最初無緣參演　Stanley教着兩條泳褲打底

青春、熱血，以游水為題材的劇集，加上偶像的參演以及男演員們的「肌肉放題」，ViuTV新劇《I SWIM》彷彿包含了所有成功的元素。難怪劇集播出前，已經引來網民高度關注。不單只觀眾期待，在劇中飾演李馬榮的呂爵安（Edan）亦對劇集非常有信心，更期望可以超愈《大叔的愛》的成績。三位MIRROR成員Edan、邱士縉（Stanley）和王智德（Alton）日前接受訪問時重提拍攝難忘事，Alton經歷真正的凍到抽筋、Edan上水後眼前一黑突然暈倒，回想起練水、操肌、冬天拍落水戲的日子，他們直言辛苦卻無悔，亦很慶幸能夠成為劇中一員。

撰文、採訪：陳芷穎

攝影、短片：葉志明

剪接：陳芷穎



MIRROR三位成員Edan、Stanley和Alton接受訪問時重提拍攝《I SWIM》時的難忘事。（葉志明攝）

重提試鏡難忘事 Edan最初以為無緣參演《I SWIM》

回想起試鏡難忘事，在劇中飾演「男飛魚」王亞樂的Stanley坦言從來沒有想過被選中，後來卻從導演口中得知自己是第一位被挑選的演員：「一嚟要做學生，我又有一個好大嘅紋身，純粹抱住一個想認識導演嘅心態去Casting。但導演近期喺訪問竟然話，佢係第一個揀我，因為佢覺得我Casting郁到啲嘢…對一個演員嚟講，郁到啲嘢好緊要，聽到呢個Comment好開心，得到角色之後就搏命去練習。」

飾演Stanley勁敵李馬榮的Edan坦言最初跟Stanley想法一樣，同樣認為不會被導演選中：「我覺得自己唔適合拍《I SWIM》一嚟係我冇身材、冇肌肉，不嬲都唔係除衫派，二嚟係本身唔鍾意游水，亦都幾驚水上活動。但都覺得Casting梗係要去，係一個經驗。嗰時Cast李馬榮、余浪沖同大秋好似都有。Cast完係冇回音，後尾得知番導演覺得第一次Casting係搞唔掂。」

Edan當初以為無緣參演《I SWIM》。（葉志明攝）

正當以為無緣參演《I SWIM》，過了三至四個月，Edan卻收到第二次試鏡通知：「副導演話雖然第一次Casting做得唔好，但佢睇到Edan有機會做到李馬榮，惡起上嚟都惡到，所以就有咗第二次Casting，之後就決定李馬榮搵我做。收到消息都諗咗陣，有同花姐傾。花姐擔心我啱唔啱做呢個角色，個角色同我本人、同大家對我嘅印象好唔似，佢係好認真、零搞笑嘅角色，擔心我做得唔好，就話唔啱就唔好做。我覺得唔可以驚做得唔好就唔做，雖然好短時間又要練水、又要操肌，但都係一個機會，機會嚟到就要捉實，所以決定要試。」

他十分慶幸有份參與《I SWIM》，導演的一句「冇諗過最尾你係最接近李馬榮」令Edan相當滿足。Alton則以輕鬆狀態去試鏡，最深刻是「激嬲」製作組人員：「（試鏡時）其中一幕要鬧人，用劇本去對戲，後尾佢（製作組人員）話我有鬧到佢嬲嬲哋，佢話呢個可能係我入選原因。」

經常半裸上身以泳褲上陣，一眾男演員均為角色練出爆肌身形。（劇照）

Edan、Stanley着兩條泳褲打底 Alton竟然唔知情

在劇中飾演中學生，三子要重新着起校服，畢業多年的Stanley坦承有少許尷尬：「好彩得兩場要着校服，起碼着運動服同埋泳褲都仲呃到少少人。都知自己未必好似（中學生），但盡量喺身形調節，貼近啲個角色。」Alton笑言着校服沒有感到尷尬，反而扣起第一次試身着泳褲時的回憶：「我同Stanley Fitting時第一條泳褲唔係呢個款嚟，仲要唔係黑色（Stanley：三角形，紅卜卜），我係『青BB』。」

Stanley說害怕觀眾太留意自己的「三角形」，便向導演建議換較長的泳褲。他亦傳授打底方法給Edan，Edan說：「我同Stanley着兩條泳褲。」Alton聽後十分驚訝問：「吓？原來係㗎？」Edan續指：「老實講有啲時候有少少尷尬，唯一避免尷尬情況出現，就係做啲保護措施。」Alton語帶唏噓指有一幕頗為尷尬：「幻想下，幾個男仔臨出場前好熱血『123，去』，但個鏡頭喺下面。」全場立即大笑，Stanley笑言：「可能對隻手呢。」

Edan、Stanley着兩條泳褲打底 Alton聽後十分驚訝問：「吓？原來係㗎？」（葉志明攝）

經常半裸上身以泳褲上陣，一眾男演員均為角色練出爆肌身形，Edan表示受同輩壓力影響不敢怠慢，不斷自我鞭策成功練出「25年來最光輝時刻」：「見到Stanley同Alton副Body就覺得真係要努力啲先得，見到大家食得好清就會有團火咁做。帶啲雞蛋同番薯，開頭堅守得好啲，去到後尾真係落水好凍，開始次次都食唔晒啲雞蛋，次次都係帶嚟畀佢哋食，自己就食肥嘢，去到後面就放棄咗。」

Edan直言練出「25年來最光輝時刻」。（劇照）

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冬天拍落水戲 Alton凍到抽筋Edan突然暈低

夏天着羽絨拍攝，冬天拍落水戲好像是每位演員必然的經歷，三子亦不例外，回想起十一月拍落水戲，他們先「嘩」一聲再描述當中感受。Stanley說每次落水前都要大叫兼「死都唔肯落水」：「例如8個人喺度，死都要睇下邊個落先，落到去要等Roll機，所以死都唔落住。我會形容個感覺係你每郁一下，都好似被針吉咁凍到，熱咗身之後會好啲，同埋落到去要係咁郁，唔好停就會好少少。」Edan繪影繪聲形容個人會不斷震：「由朝早8點拍到夜晚6點，中午有陽光OK，一去到臨近4點就開始好凍，水底大頭Shot就經常6點拍，係最凍嘅時候。雖然好凍，但見到大家大叫跳落去，震住上番嚟，過程熱血又好溫暖。導演、Cam Man都長期喺水，所以好Respect佢哋。」

Alton重提第一天拍落水戲的恐怖經歷。（葉志明攝）

Alton則分享自稱為「黃金時刻」的故事，就是第一天拍落水戲的恐怖經歷：「第一日落水係香港突然變到好凍嘅一日，劇本上我個角色同場口係要快，咁我咪快，快完之後都幾攰。導演話返轉頭嚟多次，我心諗『大穫，啲能量用晒』，衝咗次忘記咗拍緊嘢，後尾第二、第三Take我就好辛苦。跟住就抽筋、嘴唇發紫、頭暈，應有盡有，最恐怖係腹肌抽筋，睇住佢成排去咗右邊，好恐怖，我好驚又講唔到，就自己喺池邊捲埋。」Edan續指：「未見過Alton咁，但唞咗一排又好番啲。我哋有一句金句，『唔落水嘅就病，落水嘅反而唔病』，全部落水嘅演員反而冇試過冷親。」

雖然沒有生病，不過Edan卻試過在片場突然暈倒：「Cast中李馬榮之後大家去練水，第一次就畀大家睇下我都游到下，唔好咁核突。一游完上水做熱身，我暈咗，25年嚟第一次暈，可能太耐冇做運動又冇熱身，幾瘀呀。突然眼前一黑，佢（Stanley）即刻扶住我，跟住搬我入去坐就好番啲。」

Edan在片場突然暈倒，幸好Stanley立即扶住他。（葉志明攝）

Stanley拍劇後討厭游水 Edan對劇集成績有信心

拍劇期間不斷加操練水，Edan和Stanley的游泳技術大大提升，雖然有成功感，但兩位坦言沒有因此愛上游水。Stanley甚至討厭，更質疑人類為什麼要游水：「一路游就諗我又唔係魚，喺水又唞唔到氣，點解咁辛苦又要閉晒氣係咁游呢？」

劇集出街前已得到網民高度關注，Edan說沒有壓力之餘亦對劇集成績非常有信心：「因為團隊好用心、好犀利，劇本亦都好好。加上偷睇咗幾集，覺得都真係幾好睇，相信大家都會鍾意。（有可能超越《大叔的愛》成績？）要超越啦，要一套比一套超越，希望大家鍾意。」

拍劇後，Stanley甚至討厭，更質疑人類為什麼要游水。（葉志明攝）

演唱會綵排如火如荼 姜濤美國之旅後狀態大好

MIRROR紅館演唱會將於本月尾舉行，他們透露排練正進行得如火如荼，但Stanley自覺不太理想：「對自己要求高，四面台覺得要再好啲、再好啲，永遠負面啲去覺得唔夠去追，你問我，我會覺得唔理想，可以再好啲。」Edan認為最缺乏的是時間：「12個人真係齊人係上星期嘅事，呢排Focus搞掂團嘅嘢，其他時間就各自修行。（時間緊迫緊唔緊張？）每一位Artist做演唱會都會緊張，唯有將緊張變成一團火，每一次踩台都會好熱血，啲火會爆晒出嚟，所以都有信心。」演唱會後，MIRROR便會專心準備日本Summer Sonic的演出。

講起出國，姜濤早前的美國之行寓工作於娛樂，三位成員亦戥對方開心，Edan說是一個很好的減壓和放鬆機會：「佢去完個Trip返嚟都開心咗。」Stanley指姜濤現時的狀態完全不同：「呢個Timing出去係好，對演唱會Idea多咗好多Inspiration。雖然加埋隔離佢前排先出嚟，但出番嚟個狀態好好仲好，如果佢Keep住做嘢狀態唔好，可能令件事更加慢。去咗兩日旅行，返嚟開心晒。」

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Makeup：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Man Chan@ CHIC Private I salon

Jeff Wan@CHIC Private I salon

Wardrobes：Tom Ford, Sacai, Burberry, Polo Ralph Lauren, Burnello Cucinelli, Giuseppe Zanotti, Bulgari, Messika

Styling：PIPA Creative