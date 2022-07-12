I SWIM｜選角時對MIRROR零了解　導演馮志強：好似剔車仔麵咁

ViuTV新劇《I SWIM》集齊MIRROR成員呂爵安、邱士縉、王智德以及魏浚笙（Jeffrey）等人，未開播先轟動。劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。全劇只得10集，以港劇來說相當短，但導演馮志強就話十分足夠，並透露劇集結果將在電影版交代，預計今年內開拍，重點係：「原班人馬演出。」至於萬眾期待嘅「破冰轉身」，馮志強就笑言「唔使搞咁多嘢！」



《I SWIM》改篇自馮導執筆嘅同名原創小說，由於疫情關係，令手上嘅電影project延期，馮導下決心將《I SWIM》劇集化：「我嘅原型角色係由Jeffrey飾演嘅余仔，我見九把刀拍《那些年》都搵個靚仔嘛，哈哈！其實每個角色都會係唔同階段嘅我，Jeffrey係唔識到識游水嘅我、Edan係努力游水嘅我、Stanley就係游到游到贏晒嘅我。」馮志強曾執導電影《犯罪現場》、《大樂師·為愛配樂》。首次拍劇，最難係時間控制，全劇10集以港劇相當短，但馮志強來說已經是5套電影的份量。「因為時間有限，所以我每一shot都要中，加上自己拍慣電影，每一秒都要精。拍之前我要排好多次戲，要真係排到熟晒。」既要精又要準，為了豐富劇集，所以劇集出現了吳海昕飾演嘅Miss翁。

馮導的「那些年」正正是今日的《I SWIM》，他笑言要趁自己有體力、演員夠年輕時拍電影版。(IG圖片）

一般游泳比賽都只會在水底、池邊放置鏡頭。為了不一樣，馮導拍《I SWIM》時「愈阻位就愈要擺」，令所有比賽埸面更有真實感(IG圖片）

點評鏡仔 Edan有驚喜

首次與鏡仔合作，馮導表示當初選角時其實並不太認識MIRROR、甚至連Jeffrey亦不了解。「都係ViuTV提供個演員名單，我再問問身邊朋友例如彭秀慧，然後就好似剔車仔麵咁，邊個做邊個角色。Edan係有少少令我喜出望外，因為我之前合作開嘅都係資深、經驗豐富嘅演員，加上時間有限，唔可以逐樣嘢慢慢試，但Edan聰明得好緊要，會知道晒我想要咩，同埋盡量去做到個要求。我記得嗰陣佢好忙，每日瞓得幾小時，但佢都可以記晒所有對白，我自己寫都唔記得晒，而佢係可以提埋對手。」

為怕入水後面部表情太過猙獰，所有演員都在拍攝前特地花時間去練習，睇得出Jeffrey練得好成功，仲可以望埋鏡頭。(IG圖片）

衰在太有禮貌

雖然不難感受到馮導對Edan的喜愛，但原來當初選角時，第一個定下來的演員原來是Stanley。「一見完佢就覺得佢係王亞樂，第一次casting時，佢嘅反應係錯晒，到第二 take時，佢完全變咗另一個人咁。其實佢哋有個通病就係太有禮貌，即係你講嘢我要比反應，但Edan本身係隊長，佢可以唔使，我一講完佢就明，個格出晒嚟。Stanley亦都係，我同佢講王亞樂係唔會被人帶節奏，甚至可以拖慢個節奏，我一講完之後，佢即時作出調整，第二take時佢已經做到八成，我試過以前casting有演員係幾take都唔會有任何變化……」俗語有謂三個女人一個墟，《I SWIM》集10男神，個墟會否安靜一點？「嘈過女仔，成日唱歌，我帶住個headphone，佢哋身上又有咪，我同收音師真係聽唔少，不過大家一聽到roll機就好專業。」

由於拍攝嘅泳池要在泳季後先可以借出，所以大部份水戲都喺冬天進行，演員、導演等人一齊「受罫」。(IG圖片）

望10年後依然痛快

由於《I SWIM》的小說版本早在IG分享過，所以馮導也不擔心所謂的劇透：「有啲戲我就算知道晒個劇情，但五年或十年後我拎返出嚟睇都依然好開心。即係你明知遊樂戲過山車、摩天輪係咁，但都可以去完再去，因為享受痛快嘅感覺，我建立呢個世界，係希望同角色一齊衝、一齊成長，所以就算被劇透都唔怕影響。」唔怕劇集嘅馮導表示Edan與Jeffrey將在劇集最後反目收場，而電影版中，因陳毅燊（ANSONBEAN）飾演嘅章浩挑機而令眾人重組。「本身個劇本係咁樣安排，結局喺電影發生，希望今年內可以開拍，盡量安排原班人馬演出。」