I SWIM︱Jeffrey人氣勁過半隊MIRROR　一文睇晒魏浚笙極速上位路

ViuTV劇集《I SWIM》雲集大量靚仔偶像，當中包括MIRROR的呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），以及有「陳冠希接班人」之稱的魏浚笙（Jeffrey），而Jeffrey更是首集的最大亮點！昨晚（12/7）播出的首集中，飾演天才泳手余浪沖的Jeffrey又賣萌又賣各種雜貨賺錢，非常過癮，而他讀對白亦非常自然，不少觀眾都激讚他演得不錯。

Jeffrey第二套參演的劇集就擔正演出，上位上得好快。（劇照）

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現年24歲的Jeffrey最近兩年人氣急升，除了是因為擁有「小鮮肉」級靚仔外表，亦是因為密密接Job曝光機會愈來愈多。17歲開始成為自由身模特兒的他，到前年與大他三歲的女友兼經理人Evelyn齊齊亮相ViuTV節目《調教你男友》開始為人熟悉，當時他便以一片癡心兼展現有擔當的一面，而廣吸「姐姐級」和「姨姨級」粉絲。同年年尾，他加入遊戲真人騷《膠戰》，與Edan、岑珈其、「肥腸」徐浩昌、「阿正」黃正宜和劉沛蘅（Hillary）組成「六膠」挑戰各項爆笑遊戲，更因為試過錯將「煨番薯」讀成「餵番薯」，而得到了「煨Sir」這個花名，逐漸入屋的他亦得到廣告商青睞，入行以來已經接過超過50個廣告、代言，絕對不比人氣男團MIRROR弱。

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上年在香港都會大學商業管理系畢業後，Jeffrey宣布正式全力投入娛樂圈，而他在參與《I SWIM》之前，便已經嘗過拍劇滋味，他在ViuTV劇集《IT狗》中便飾演大學生Jayden一角，性格務實最憎他人吹水的他便揭發奸角阿Lou（周祉君）販賣客戶資料，戲份不少，亦甚有發揮空間。除了現正播映的《I SWIM》，Jeffrey早前亦拍畢新劇《百萬同居計劃》，與好戲之人黃德斌和MIRROR主將盧瀚霆（Anson Lo）合作，相信播出時人氣會更加犀利。

Jeffrey曾在《IT狗》中便飾演大學生Jayden。（劇照）

Jeffrey獲得台前幕後以及大眾喜愛，絕對與他的乖巧性格有關，他早前陳志雲網上節目《Stephen．傾》便自爆家教甚嚴，小時候試過因為沒有帶書返學、沒做功課而被爸爸用籐條打，而他亦透露父母在其就讀中三時離異，自此便與哥哥跟媽媽一起生活。被問到父母離婚後對他有否影響時，他便表示沒有，更指爸爸搬走後，沒有人再打自己，生活反而輕鬆不少。雖然如此，他亦有為父親澄清，指對方信教後平和很多，不但懂得以德服人，亦成為了他的人生導師。