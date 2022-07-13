通靈之王｜梁思浩被「女巫公主」爆早前有親人離世　情緒一度崩潰

由梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持的靈異節目《通靈之王》，近期熱播，節目中請到15名來自不同流派的自稱「通靈專家」的師傅到節目進行比賽。前晚及昨晚播出兩集，共有11名「通靈專家」登場，當中有3名成功搶灘吸引網民熱討，分別是「靈魂談判師 Depp」、「北帝代言人 悟能師傅」、「女巫公主 慧慧」。

「靈魂談判師 Depp」

昨天（12日）一集中慧慧成功吸引觀眾眼球，因為她用能力準確道出Cathy的感情問題及思浩最近有親人離世，當思浩聽到慧慧的話後雖然強裝鎮定，但身體卻明顯顫抖，及後思浩強忍淚水著慧慧離開，大讚慧慧「100分」之餘，亦忍不住激動謂：「我一直冇話畀人聽，喺我拍呢個節目十日前，我最親嘅親人離開咗，93歲、係我好錫嘅外婆。」思浩坦言就連經理人也不知道相關事宜，故當慧慧道出其狀況時，情緒一度崩潰。

「女巫公主 慧慧」

對於慧慧的神奇力量，不少網民甚感神奇，原本有網友都認為有些師傅是與思浩夾好做節目效果，但當慧慧出場，涉及親人則改口認為思浩不會拿私人事做節目效果：「先唔好講功力，能夠令到兩個主持喊同激動已經厲害」、「有冠軍相，畀佢睇穿晒你心事，幾驚」、「思浩佢孝順真心同行都知，佢唔會搵一個自己咁親嘅人，去夾埋做節目效果」。