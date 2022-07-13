I SWIM | Edan拍游水戲兩條泳褲打底　Jeffrey ：咁勁？我冇喎...

ViuTV新劇《I SWIM》開播後討論度極高，而在昨晚播出一集不慎裸泳嘅Jeffrey （魏浚笙），今日聯同劇中女友袁澧林齊齊出席連鎖米線店活動搵金銀。提到游到甩褲一幕，Jeffrey笑言既震撼又好笑，並謂：「只要勇敢去試就會成功。當然可能會令到其他演員覺得嘔心啦，所以都有做返少少安全措施（打底）。」或者係因為安全措施做得夠，所以拍攝時 1 take 過，令Jeffrey覺得有少少唔夠喉。提到之前幾位鏡仔話自己拍攝時，為怕激凸所以以兩條泳褲打底，Jeffrey 聞言後表示：「哇咁勁？我冇喎，我一條咋⋯⋯」之後愈答愈尷尬，只係識儍笑。

Edan 再次被評有懶音，Jeffrey表示：「佢好努力改正，同埋佢不嬲都知自己有咬字問題，呢個係由細到大嘅問題，所以俾少少時間佢。」（梁碧玲攝）

Jeffrey 表示劇集開拍前不停操肌，如今劇集正式出街，肌肉依然存在，仲好大口氣咁話「好堅㗎」不過問到女友睇劇時反應，佢就話：「《ISWIM》係一個遊樂場，睇10次都係咁精彩。經理人真係fans咁睇10次，其實而家都係播咗兩次，但佢已經係咁睇，睇完再睇，證明劇集係有魔力。（會唔會其實係睇其他人？）唔介意，劇集好睇咪得囉。」Jeffrey 拍劇經驗唔算多，但余浪沖一角獲不少網民讚賞，他坦言十分開心，但亦謙虛表示仍需努力，因為自己仲係新人。「要磨鍊演技，真係要用時間去沉。」

問到劇集如果有好收視，會否公開黑圖或絕密照，Jeffrey 話打算公開另類照：「好多人唔信我係肥仔，我下腩好厲害，所以想分享比大家睇。」

有傳劇集將開拍電影版，Jeffrey 同袁澧林同聲表示「隨時ready 」。（梁碧玲攝）