34歲白雲出個人寫真唔想留有遺憾：而家我sure我好靚

白雲自2012年加入TVB參演《愛回家》，同年更因為有份於《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」而為人所熟悉，完美身形亦令她受到不少網民追捧。最近白雲在IG貼出了不少靚相，還預告即將推出首本個人寫真集，未正式推出之前已經得到不少粉絲預購，反應十分好。



白雲出寫真集。（IG@snowybai）

白雲接受《香港01》訪問時表示，其實自入行起已經有過出寫真的念頭，不過因為以前不夠自信所以沒有成事，她說：「以前唔出寫真係唔啱timing，比起以前，而家成熟咗好多同埋有自信，加上呢幾年少咗人出寫真，市場需要帶畀人開心歡樂。而家30幾歲先影都唔遲，好似紅姐影寫真咁，最緊要開心同有自信，有故事有味道。我平時用電話影，而家俾人用相機影，成件事真係好唔同。以前我唔肯定，但係而家我sure我好靚。」

白雲透露，今次寫真集好受歡迎，有很多粉絲預購支持。（IG@snowybai）

白雲入行已有10年時間，34歲才出個人寫真，對比起一些17、18歲的少女，似乎晚了不少。她續說：「我40歲影都可以，開心就得喇！我唔想呢世人有遺憾。」她直言，自中學起到大學，甚至入行成為藝人的時候，不時因為身材而被人歧視，有時候在她背後的閒言閒語，有時候是當面「單單打打」。她又說：「唔止背後講，仲試過當面。有一次有個圈內朋友，呢個女仔喺我面前同其他人講：『太大唔係咁好睇。』然後成班人就即刻望住我個胸。呢個人係我朋友，同埋年紀仲細，當時我覺得要忍氣吞聲。」

她透露，這次出寫真除了在網上售賣之外，她也會到書展和粉絲在見面會中互動，說：「我都想同支持咗我咁耐嘅粉絲見面。會唔會同粉絲攬攬？睇情況啦。」

白雲自言寫真幾時影都可以，最緊要有自信，說：「有自信影出嚟真係靚好多。」（IG@snowybai）

早前有新聞指因為前夫家人反對她性感，白雲才會與前夫分開。白雲表示想籍此次機會澄清，她說：「佢屋企人對我好好，唔覺得性感唔好，之前我鍾意潛水仲叫我去考潛水教練添。如果之前有咁嘅聲音，我可以講唔係咁，因為佢哋對我實在太好。」但是對於感情問題，和前夫的關係等問題，白雲就婉拒回答，只說了：「感情事唔答啦。」

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