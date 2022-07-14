I SWIM︱25歲王智騫校服下藏大量肌肉　演學霸勁Charm迷死女觀眾

ViuTV劇集《I SWIM》雲集大量靚仔偶像，除了魏浚笙（Jeffrey）、呂爵安（Edan）兩大男神，與他們同屬C班泳隊的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和王智騫（Martin）亦甚有睇頭，當中的Martin便是「公仔箱」的新面孔，飾演「阿帆」程子帆的他獲觀眾大讚表現不俗、演技自然，着起校服書生味十足，演學霸既可愛又有說服力，而他剝衫落水的畫面更是反差感極大，鋼條身形堪稱一絕，肌肉線條勁明顯，絕對是「穿衣顯瘦，脫衣有肉」，令人眼前一亮，不比出名大隻的邱士縉（Stanley）失色！

點擊下圖觀看「鋼條男」Martin除衫前後有多大反差：

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Martin在1997年3月22日出世，現年25歲，雖然《I SWIM》是其首套出演的免費電視台劇集，但演出經驗卻比不少新人更加豐富，2017年與太陽娛樂簽約做旗下藝人的他，先後在鄭秀文、梁詠琪主演的《八個女人一台戲》（2019）和劉德華主演的《熱血合唱團》（2020）亮相，他在當中的《熱血合唱團》更有不少表現機會，他飾演合唱團學生、打架案底成尺厚的馮信希，便將熱血衝動發揮到極致。另外，除了多套網絡劇，他還拍攝過大量廣告，個個都是大牌子，非常犀利。

值得一提的是，本身比較瘦削的Martin為《I SWIM》落足百二分力去增磅操肌，不但食大量高蛋白質和高碳水化合物的食物，更不斷做負重運動，令觀眾睇劇時睇得更加開心。