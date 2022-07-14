大熊貓安安食慾不振海洋公園籲市民集氣　TVB曾拍節目爆佢秘聞

大熊貓安安今年已35歲，相等於人類105歲的高齡。海洋公園昨日（13日）公布，安安過去兩星期出現食慾不振的情況，故未有於展館出現：「因為動物護理員發現呢位『百歲熊瑞』出現食慾不振嘅情況，冇咩精神同粉絲見面。」而海洋公園亦有呼籲市民在其Facebook中留言，表達對安安的祝福：「一齊為安安集氣加油，等佢早啲恢復元氣！」

海洋公園呼籲市民為安安集氣。（Facebook/@海洋公園）

直擊105歲大熊貓安安 恢復食慾食竹飲水 海洋公園籲市民續集氣

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1999年香港回歸兩周年，中央送贈佳佳和安安予香港作為賀禮。當時20歲的佳佳和12歲的安安，於3月11日首次踏足香港，從此展開居港生活，其中的佳佳在六年前健康急劇轉差，海洋公園獸醫於2016年10月為其安排安樂死，「在四川奇珍館」居所內安詳離世，終年38歲。

佳佳已於2016年10月逝世，終年38歲。（Facebook/@海洋公園）

安安、佳佳和後來搬入海洋公園的盈盈、樂樂絕對稱得上是「明星」，不時在電視節目中出現，1999年資訊節目《天地最前線》便報道過安安、佳佳來港定居的情況，原來他們每朝六、七點便會起床，食完晚上七點半一餐便會睡覺，除了食新鮮竹葉，還會食蘋果、紅蘿蔔和熟番薯，節目旁白更大爆安安的秘聞：「安安最鍾意食蘋果，見到紅蘿蔔佢就會掉頭走，反而佳佳就最鍾意食紅蘿蔔。」另外，《東張西望》2007年亦有報道過劉德華出席盈盈、樂樂來港時的新居開幕儀式，這位天王更化身「星級護理員」走進牠們的家打點，非常細心。

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