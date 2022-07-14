余德丞懶理餐廳老闆揚言提告　滿意離巢TVB後收入：以前未必搵到

余德丞（Dickson）今日（14/7）現身荃灣出席活動，與簡淑兒聯同法國NFT藝術家拍攝宣傳片。提到Dickson在5月份宣布與無綫（TVB）完約後工作接踵而來，他在接受《香港01》訪問時，便透露滿意離巢後的收入數字：「個收入係滿意嘅，但最緊要嘅係個滿足感，最緊要係從中搵到樂趣所以而家會見到我啲YouTube片從中加咗好多樂趣入去，呢個開心同滿足感係以前未必搵到。」

Dickson表示滿意現時的收入。（陳順禎攝）

離開TVB後的Dickson新轉戰YouTube，他分享自己為頻道拍片諗題材的過程中滿足感非常大，這更成為他離巢的一個原因：「之前同熊仔頭傾偈嘅時候發現，做YouTube嘅時候，你自己鍾意嘅片，觀眾未必有興趣，你覺得條片麻麻哋，反而觀眾好鍾意睇。所以我覺得要不斷嘗試，所以呢個都係我離開公司嘅其中一個原因。多啲嘗試測試下大眾接受程度去到邊。」

Dickson尋找不同的拍攝題材挑戰網民的接受能力。（陳順禎攝）

早前Dickson與YouTuber「膠保廢」試食網民口中的劣食餐廳，影片出街後因為他們對某餐廳的負面評論，令該食肆的老闆揚言要以法律程序控訴他們，不過Dickson表示事情已經過去近半個月，因此都沒有理會這件事的發展。雖然有網民認為Dickson在影片中口沒遮攔，但是亦有網民認為他非常敢言，被問到之後的YouTube影片會否行類似路線時，Dickson透露：「自己嘅YouTube風格係分享自己生活上開心事，呈現生活上嘅事情畀大家睇，所以拍攝一啲存在爭議嘅嘢就唔係自己嘅範疇。」

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Dickson希望可以賺多啲。（陳順禎攝）

早前Dickson曾經在接受其他傳媒時透露自爆接到六位數字的業配，被問到具體價錢是六位數字頭、中還是尾時，Dickson便說：「分別都唔大（分別好大㗎！）頭中嗰啲啦，如果去到尾就好開心㗎啦，希望好快去到尾。」