李司棋首跟跟張敬軒合拍廣告　竟緊張到失眠：我鍾意咗佢好耐！

張敬軒、李司棋二人日前首次合作拍廣告，當日兩人一見面便「雞啄唔斷」，埋位拍攝時更表現出默契，令拍攝進度相當順利，但司棋姐說自己只是扮鎮定:「我好緊張囉，前一晚瞓唔著，幾廿歲人都未試過，因為從來冇見過軒仔真人，我好鍾意佢對眼，一望到佢對眼就唔記得對白，我鍾意咗佢好耐，佢個樣好似我細個睇公仔書裡面嘅白馬王子。」

張敬軒、李司棋表現出默契拍攝進度相當順利。

被司棋姐送上大高帽，軒公亦禮上往來說:「我今日都好開心，終於網友見面，其實我哋喺網上識咗一段長時間，好鍾意睇佢啲帖文，睇佢食嘢特別好味，好欣賞佢著衫嘅穿搭，對生活嘅品味，今日司棋姐仲親手整咗茶燻雞請我食。」

問司棋姐是否見到軒公早餐「無啖好食」，所以親自下煮，她解說:「我見到軒仔朝早要食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去佢度幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母唔喺身邊，冇人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」

李司棋讚張敬軒好似她細個睇公仔書裡面嘅白馬王子。

得到司棋姐愛錫，過往經常會同圈中前輩合作的軒公，坦言想邀請司棋姐做 MV 女 主角:「我成日諗，好想有個 music video，可以搵司棋姐出演女主角，安排一個劇力萬 鈞嘅角色俾佢，但今日見到真人，發覺佢生活同銀幕上係兩個人，反而應該要搵佢做一啲 好瘋狂、好多面嘅角色。」

在旁的司棋姐受寵若驚說:「你叫到我一定幫手，其實今日真係有種好不可思議嘅 感覺，因為我應該係同劉丹一齊拍戲，但我居然可以同軒仔拍廣告，難怪我會失眠，所以 真係要多謝廣告客戶呢個安排。」