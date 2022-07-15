全民造星V︱與Dee哥9月出發吉隆坡揀人　肥仔：搵高過193同矮過我

ViuTV選秀節目《全民造星V》終於有消息，黃慧君（花姐）夥拍ERROR成員梁業（肥仔）及何啟華（Dee）今日（15/7）現身公布有關詳情。一如外界所推測，《造星V》將首次衝出香港，肥仔、Dee哥將會到吉隆坡，而MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）則遠赴溫哥華尋找有潛質參賽者。



花姐夥拍ERROR成員肥仔及Dee現身公布《全民造星V》詳情。（陳順禎攝）

肥仔和Dee哥接受訪問時透露將於9月中出發，至於打算招募多少位海外參賽者，花姐說要視乎當地反應而決定：「希望可以有一萬幾千，總之希望香港、吉隆坡，溫哥華加埋有100人入到第一round。」肥仔立即問花姐：「靚仔要幾多個？」花姐笑指：「靚仔要99個，又肥又矮嘅一個。」

Dee重演四年前參賽相。（陳順禎攝）

兩位師兄亦分享揀人標準，肥仔搞笑指：「搵一個高過193（郭嘉駿），同一個矮過我，想延續番ERROR條斜線。（矮過你搵？）唔係㗎，有機會呀，世事無絕對。」Dee哥表示自己不膚淺：「睇心態，（肥仔：你啱啱話睇靚仔…）靚仔都可以有心態。」肥仔續指：「威脅到我哋地位嘅就foul咗佢先。（花姐：要威脅到你哋地位都唔難呀），咁foul咗佢先。」Dee哥再和應：「冇個啱呀，我哋自己返嚟。」招募完參賽者後，花姐透露將很快安排他們來港集訓，導師方面亦正聯絡中。