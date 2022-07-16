郭晉安曾陷事業低谷被迫離港　幸得鄭則仕相助：教我怎麼去面對

貴為TVB三屆視帝的郭晉安，曾主演過多部經典作品，但其實他的成名路並不容易，憑劇集《誓不低頭》爆紅的他，之後獲安排在多齣電視劇中擔任男主角，更被譽為「張國榮接班人」。可惜之後數年事業卻停滯不前，陷入低谷，更一度離開TVB，到台灣及內地拍劇。早前郭晉安接受內地傳媒訪問時就重提事業低潮，並表示好在當時遇到鄭則仕，令他重新振作。



郭晉安在劇集《誓不低頭》中飾演鄭少秋兒子。（劇照）

《生死訟》因題材有關內地冤獄及司法不公，劇情太過悲慘而成為無綫當年最低收視黃金時段播出劇集。（劇集海報）

1994年郭晉安在劇集《笑看風雲》中出演了道貌岸然的潘朗清，贏得「千面小生」的稱號，但同年他主演的《生死訟》因題材有關內地冤獄及司法不公，劇情太過悲慘而成為無綫當年最低收視黃金時段播出劇集，他與經理人公司的合約亦出現問題，令他被迫離開香港，到外地尋求發展機會。面對困境，幸好郭晉安當時遇上了鄭則仕：「他當時找我拍電視劇《孫子兵法》，真的好辛苦，我很久沒有試過這麼辛苦的角色了。他每天都給我灌輸很多正面的想法，教我怎麼去面對娛樂圈。他說『你要回想自己第一天上班時是什麼樣的，那時候是怎樣的心態，對所有事物都好奇、興奮，來重新燃起心中的火花。』」郭晉安更指鄭則仕的提點令他受益終生。

郭晉安感激鄭則仕提點。（網上圖片）

郭晉安在《創世紀》中飾演馬志強。（劇照）

直至1998年郭晉安重返TVB，翌年主演經典劇集《創世紀》，將劇中忠厚本分的馬志強演繹得入型入格，深受觀眾喜愛，2002年他更遇上了事業的轉捩點，在《戇夫成龍》中飾演阿旺，該劇不但在當年創造了「收視神話」，更令他成功奪得首個最佳男主角寶座。 近年熱愛投資物業的郭晉安，早前被爆以近1,900萬元賣出紅磡駿昇中心一個單位，持貨近15年賺逾1,300萬元，據知其名下物業多達5個，除了現居的西貢匡湖居之外，亦手持不少商廈單位，市值過億！

阿旺令郭晉安成功奪得首個最佳男主角寶座。（劇照）

郭晉安現時手持近億物業！（資料圖片）