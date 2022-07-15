I SWIM︱第五集「仆X」大放題　Edan呂爵安首次劇集講粗口

ViuTV劇集《I SWIM》今晚（15/7）播出的第五集繼續是魏浚笙（Jeffrey，飾余浪沖）第二次出戰水運會的戲份，故事講到校長打算不讓上屆甩褲的Jeffrey再次出戰，所以召見他的班主任吳海昕（Sofiee，飾Miss翁），雖然吳海昕卻不打算聽從指令，但她的同事楊偉倫（阿卵，飾焦Sir）卻為「大局」着想主動勸退Jeffrey，搞到與Jeffrey同隊的呂爵安（Edan，飾李馬榮）非常憤怒並忍不住說：「你（Jeffrey）唔止要游，更加要贏，然後話畀嗰啲唔畀你參賽嘅人知道，佢哋成班仆X正白痴！」阿卵聽完之後便立即說：「李馬榮，你呢個粗口我一定你記你過！」

Edan一句「佢哋成班仆X正白痴」在字幕中寫成「他們是一群該死的白痴」。（電視畫面）

其實除了Edan獻出第一次在劇集中講粗口，今集亦有不少演員在戲中講「仆X」，當中包括歐鎮灝（George，飾大秋），他偷步後聽到對手王智德（Alton，飾羅力森）嘲笑便忍不住說：「班長（吳啟洋飾），阿帆（王智騫飾），幫我𡁻低個仆X」、「你條仆X又想點呀」。另一幕則是Jeffrey聽到George扮追袁澧林（飾施詠）後忍不住說：「我唔信佢會Add你個仆X！」這些對白又幾有親切感，幾貼近現實！

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