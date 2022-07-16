李佳芯情路坎坷重提20歲初戀男友　竟是一名破產躁狂男：會鬧我

現年39歲的李佳芯（Ali），為蝦頭（楊詩敏）和連詩雅主持的《絲打圍爐》做嘉賓，一向感情低調的她就罕有地提及自己20歲時的初戀男友，而該名男友更是一名破產躁狂男，非常驚人！

Ali的初戀是20歲！（影片截圖）

被蝦頭問道是否曾經將一段「關係」斷捨離，Ali稱：「有呀有呀，真係有。我記得我真係叫做第一次拍拖，細個嗰啲手都唔敢拖，讀書嗰陣唔計啦。嗰陣時嗰個對象係大我幾年，叫做已經出嚟做嘢。佢經歷過破產，但其實佢真係大我幾年，佢係好早就好叻呀，賺到啲錢，但又好快就破產，我識佢嘅時候佢已經破咗產。佢係一個都幾認真，好實（穩妥）嘅人。初初認識……大我幾年，我嗰時廿歲我記得，咁大我幾年，見識又好似多過我，佢又早出嚟做嘢，亦都經歷過破產，我覺得好多嘢都可以溝通到，夾到，教到我。」

Ali好偉大！（影片截圖）

Ali唔介意對方破產！（影片截圖）

雖然Ali未曾嫌棄過對方破產，但相處兩、三年後問題就出現：「佢某程度上接受唔到自己嘅經歷，有啲人係未必接受得到自己嘅低潮，原來佢接受唔到，咁佢就變到好似憤青咁，成日將啲怒火積埋喺裡面，試過有一次同佢出街，正常咁樣行，你知香港好細，好多時都擦肩而過，佢會鬧人，『做乜撞我，做乜掂我』嗰啲，後來我先發現佢有少少躁狂，我嗰刻好細，廿歲咋嘛，仲要第一次拍拖，覺得唔識點面對，好老實講真係唔識面對，嗰幾年我覺得我要體諒佢，因為佢經歷過呢啲高低，我覺得我要陪住佢，陪佢渡過啦，所謂難關。但後尾演變到佢躁狂係會鬧我，例如佢喺出面好容易同人有衝突，我會話你唔好咁樣諗啦，人哋唔係有心，之後佢會鬧我『你幫人唔幫我』，跟住我有一刻醒，覺得呢段真係好唔健康，亦都會覺得我成日做錯，其實我係想你好，但又覺得我唔企佢嗰邊，去到呢刻我真係覺得要斷。」

開始就鬧，可能之後會更嚴重！（影片截圖）

Ali的感情路坎坷，她曾與小演員陳炳銓拍拖7年，可惜最後無疾而終。事後，她開腔首談分手原因，自爆於2018年勇奪視后，事業如日方中之際，兩人對於婚事的見解有差異導致分手收場。之後，Ali曾被影到與「蟲草大王」寵物藥妝品牌老闆陳恩德密會，但事後否認緋聞！

李佳芯（Ali）與陳炳銓當年不時大方與友人聚會。（IG圖片）