COLLAR︱新歌《OFF/ON》展現真我　Day木口木面跳舞做「自己」？

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Soching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的新生代女團COLLAR，自年初成軍後短短半年，已經推出本年度第四首團歌《OFF/ON》，歌曲一如既往充滿跳唱元素，而節奏亦非常澎湃。當中的內容講述八位成員吃了吹波糖後，就好似「撻着」靈感一樣，由現實的納悶生活，走進充滿幻想的空間，從而帶出活出真我的主題。

COLLAR推出本年度第四首團歌《OFF/ON》（資料圖片）

日前COLLAR為新歌《OFF/ON》拍攝MV，為演繹沉悶與幻想世界，拍攝期間8位成員交足戲，以不同的型爆造型亮相，其中Candy以浸浴方式登場、Marf就以婚紗Look示人、芯駖則要瞓「男友」大腿、Gao被綑綁車尾箱等出場。對於披上婚紗造型亮相，Marf表示並非首次挑戰這個造型：「之前都着過婚紗拍嘢，不過第一次戴頭紗，同埋第一次咁凝重要攞花球，我覺得呢個主題好襯我，結婚結到好納悶，因為我本身對結婚冇乜幻想。我係咪不婚主義？冇特別幻想，人生to do list冇呢個剔剔。」

Marf以婚紗Look示人（資料圖片）

Candy浸浴當消暑

至於以浸浴方式登場的Candy，為了拍攝，幾乎在水中浸泡了一小時，但她卻表示很享受過程：「比想像中舒服，可能天氣熱加上係暖水，唔會浸到打冷震，喺一個好舒服狀態拍攝。」而瞓在「男友」大腿的芯駖，透露「男友」大腿是女工作人員所扮，笑言瞓到對方血液不循環。

每次拍MV，COLLAR都有不少趣事發生，今次亦不例外，為了營造納悶氣氛，導演要求8位成員就算跳舞都要木口木面、毫無表情，對此Winka、Soching表示被考起，Soching說：「以為唔畀表情跳舞會容易啲，但原來比平時跳舞難，更容易甩step。」Winka直言不許有表情，反而更會手腳不協調，不過Day就笑言是做回「自己」：「平時戴口罩跳舞都唔會有表情，所以都係做番自己。」

Day就笑言木口木面跳舞好簡單。（資料圖片）

Ivy被讚食吹波膠耍家

此外，提到在MV中，8位成員要食吹波糖吹波，眾人一致認為Ivy食吹波膠最耍家，不過Gao就踢爆Ivy「出貓」：「人哋食兩粒吹波糖，佢食咗八粒，用八粒嚟吹。」

Ivy被讚食吹波膠耍家。（資料圖片）

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