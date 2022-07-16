羅家英否認求婚19次至成功　爆汪明荃準時拎家用：佢有錢都要攞

今年76歲的羅家英日前接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問，談到當年他由大舞台走進大銀幕，全因1988年與汪明荃組織了「福陞粤劇團」而知名度大增，及後他接拍了多套電影，包括周星馳的《西遊記》系列、《國產凌凌漆》等，他憶述與周星馳合作非常開心：「佢絕頂聰明，經驗豐富，初合作冇心理壓力，因為我只知佢係『無厘頭』嘅始創人。我冇睇過佢啲戲，所以我眼中冇佢！哈哈！佢同我好好傾，佢當我係新人。佢同我講要拍《西遊記》，我心諗有乜好拍？人哋都拍晒啲故仔啦。結果佢真係拍《西遊記》，搵我做唐僧，一連出咗兩集，但係佢只係畀咗一集錢， 因為我係逐日計數，冇法子。佢唔好話只剪成兩套（電影），剪五套我都無權出聲，不過我只係拍咗唔夠10日。」

羅家英日前接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問。

提到跟阿姐的合作，家英哥說：「我哋合作愉快，但只有一件事，佢最怕我用佢個名去宣傳自己，我感覺到佢介意，不過我冇咁樣做。我都知阿姐迷初時唔鍾意我，但同我冇乜相干，因為佢繼續鍾意我，哈哈！」家英哥笑言吸引汪阿姐的方法是「真」，而阿姐亦不時在歌迷面前維護他：「我冇要求過佢養我、帶挈我、畀錢我。你有你嘅，我有我嘅，我哋分得好開。婚後一齊住我有畀家用，佢好緊張㗎，佢話：『你要養老婆，你唔使養老婆咩？』佢有錢都要攞㗎！（做汪阿姐老公好開心？）呢啲喺世俗嘅眼光，我唔覺得佢高高在上，我感覺大家好平等。佢有錢、有名氣，我唔介意，亦都唔稀罕，所以冇呢種心態。」

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外間傳聞家英哥向阿姐求婚19次，家英哥否認此事，更指對方家庭觀念較他重，而他反而有結婚恐懼症。他2002年阿姐患癌，他沒有提出結婚；2004年他患肝癌，阿姐開口說了，「只係輕輕講，喂！我哋幾時結婚？我就話，結咩婚？唔好結住，睇定啲先，都未了解清楚……」家英哥回想曾經有過兩次結婚衝動，第一次是汪阿姐擔任人大要上深圳開會，他想到對方若從政，必先要處理好家事，所以需要給她一個名份。後來她做了政協便沒有再刻意提及。第二次於1996年，他憑電影《我愛廚房》獲提名香港電影金像獎最佳男配角，自覺勝算高，於是計劃得獎之際，在台上即場求婚，令金像獎有一段佳話。「我請阿姐陪我去睇金像獎，佢都覺得我機會高，點知輸咗。我有啲唔忿氣，因為我覺得我由頭到尾扮女人，好有難度。不過呢件事之後，我亦都冇出聲（求婚），金像獎就冇咗段佳話喇！」

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後來，家英哥的媽媽離世要出訃聞，他要決定如何加上汪阿姐的名字。當時兩人已有結婚的感覺，於是去了拉斯維加斯註冊結婚。家英哥大讚阿姐是勤力的太太，家中雜務、粗重功夫她都會做。「佢鍾意做嘢，身體好過我，早上九點幾就起身精力無窮。我無想過退休，可能80歲啦。我有想過畀一啲遺產佢，畀一啲細佬。 我對人生已睇化，經歷咗幾次大手術已冇乜嘢恐懼。好感恩個天對我不薄，我咁嘅學歷、性格，都可以做到咁已經好滿足。多謝個天畀我一個咁好嘅太太。黃昏之時，都畀我美麗嘅華彩！我哋相處之道就係，我有病得半條人命，佢有病得半條人命，兩條人命夾埋一條人命，就係你中有我，我中有你。」