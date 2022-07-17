港姐2022｜候選佳麗做瑜伽超吸睛　許子萱拉筋狂叫梁超怡唔會節食

本年度《香港小姐競選》準決賽於9月4日進行，而總決賽將會在9月25日移師紅館舉行。經過三輪面試，二十位候選佳麗終於出爐。日前眾佳麗除了學習化妝技巧，更穿上黑色Bra Top及貼身瑜伽褲接受器械運動特訓和做瑜伽，率先大騷好身材。

二十位候選佳麗日前到健身室接受訓練。（節目畫面）

眾佳麗穿上Bra Top及貼身運動褲騷好身材。（節目畫面）

二十位候選佳麗現身健身室，接受器械重訓及瑜伽訓練，場面非常吸睛。在瑜伽訓練期間，有不少平時少拉筋的佳麗都忍不住狂叫，而4號許子萱接受娛樂新聞台訪問時，就笑言：「我係全班成績最差嘅一個、筋最硬嘅一個，所以會多啲拉筋、stretch一下，對身材塑造都更加好。」至於在旁的2號林曉彤就透露平日較少鍛煉肩膀， 1號徐麟認為動作看起來雖然很簡單，但要做出標準亦不容易。

許子萱拉筋時狂叫。（節目畫面）

許子萱自認全班成績最差。（節目畫面）

睇見都角色痛。（節目畫面）

其餘佳麗亦希望能以最佳狀態亮相，故會吃得清淡及狂做運動。不過當中有人應在起跑線，不需要節食都可以一直保持身型纖瘦。11號馮嘉敏表示會維持食量來保持新陳代謝，熱門13號邢慧敏及14號梁超怡則透露不會刻意節食，只會多吃雞肉來增加攝取蛋白質和吃得清淡一點。

馮嘉敏表示會維持食量來保持新陳代謝。（節目畫面）

大熱梁超怡就話不會節食。（節目畫面）

邢慧敏就話會多食雞肉。（節目畫面）

另外，19號楊溢更自爆從來未曾嘗試過減肥，現在就會努力學習吃得清淡及堅持做運動。提到面對緊迫的訓練，8號林鈺洧就透露睡眠不足，但在訓練期間獲益良多。

林鈺洧就透露睡眠不足。（節目畫面）

林鈺洧係林俊賢女兒。（節目畫面）

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「連詩雅師妹」邢慧敏：👇🏻

「星二代」林卓錡：👇🏻

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楊溢：👇🏻