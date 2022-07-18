林宣妤爆Seed指罵抹黑者　重溫五年上位之路其實真係有努力過

林宣妤（Serene）日前激罕地在內地平台爆Seed指罵抹黑她的人，寫道：「一直以來，我都不曾回應過任何謠言是非。我覺得沒這個必要，因為認識我的人自然就會懂我。後來謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？我身為演員，只想要好好地演戲，不停學習如何在演技上進步，這些無知的人群，請不要抹殺一個的努力。」

間接否認傳聞！（小紅書照片）

林宣妤上年年頭正式加入李澤楷的 Noble Castle Asia (Talent) Limited，成為旗下首位藝人，但亦因如此傳來很多不堪的緋聞，將她的努力抹殺。入行短短五年的她，在TVB本來前途一片光明，在前年卻突然決定離巢，返回家鄉馬來西亞發展。其實林宣妤一出道已是女神級別的存在，得到不少觀眾喜愛。

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