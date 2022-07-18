金像獎2022｜廖子妤奪女配角　盤點大馬來港發展女星全部都靚女

廖子妤在《第40屆香港電影金像獎》憑《梅艷芳》奪得最佳女配角，在台上用普通話多謝父母，大家才知道原來她是來自馬來西亞。

廖子妤悉心打扮。（葉志明攝）

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其實有不少馬來西亞籍的女藝人都會來港發展，因為本身馬來西亞華人較多，廣東話也算是不罕見的語言，容易溝通。有不少是透過參加《國際華裔小姐》再加入TVB，有些是在外地發展後再輾轉過來香港。

以下立即為大家盤點來港發展的馬來西亞美女，在馬來西亞霹靂州怡保出生的朱咪咪後生時已是公認的美女，但上年出現了一位「女神新人」竟然可能靚過佢！

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