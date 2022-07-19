陳慧琳49歲依然少女感全靠四招　生仔前做一件事可以避免妊娠紋

（陳慧琳｜金像獎2022）陳慧琳昨日（17/7）出席《第40屆香港電影金像獎頒獎禮》擔任頒獎嘉賓，一身大露背晚裝成為全場焦點，陳慧琳表示適逢金像獎40周年，一定要現身支持香港電影，更說希望與新生代演員多交流，但不要做他們的「媽媽」。陳慧琳雖然已經49歲，不過依然少女感爆棚，完全沒有老態，翻查她的凍齡之術，可以分為四大絕招！



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陳慧琳在2008年的演唱會上突然宣布與男友劉建浩結婚，結束長達16年愛情長跑，婚後Kelly相繼誕下「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，而她亦逐漸減產，在事業高峰期選擇了家庭，將更多時間放在兩個囝囝身上。陳慧琳近年鮮有影視及音樂作品推出，只是偶爾出席活動、拍攝廣告等，亦甚少在社交平台分享近況，非常低調。但原來她已經默默錄製新歌，想在下年舉辦演唱會！

2008年10月陳慧琳（Kelly）與劉建浩在香港洲際酒店舉行盛大婚禮，筵開55席宴請親友。（視覺中國）

即使現在已經49歲，亦貴為兩孩之母，不過依然保持高挑纖瘦身形，她曾在訪問中透露過不少秘訣，以下就是她的秘訣！

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