阿Sa蔡卓妍IG恭喜陳木勝導演卻被批用字不當　獲大量網民撐冇問題

《第40屆香港電影金像獎》已於7月17日晚結束，得獎名單引起網絡上熱烈的討論。而已故陳木勝憑《怒火》奪最佳導演一獎，實在是對他的肯定。藝人蔡卓妍（阿Sa）亦有出story先後恭喜劉雅瑟憑《智齒》奪最佳女主角和謝賢（四哥）憑《殺出個黃昏》奪最佳男主角，之後她亦出story寫道︰「恭喜陳木勝導演」，亦加上了7個「噴彩帶」圖案的emoji。不過，此舉就引起部分網民不滿，有人在討論區發文並以「其實阿Sa知唔知陳木勝導演過咗身？」為題，他覺得「好少可聽人講恭喜一個過咗身嘅人」，又指阿Sa更要用「噴彩帶」的表情符號。



沒有出席《第40屆香港電影金像獎》的阿Sa亦有關心頒獎禮的結果。（IG@choisaaaa）

阿Sa在IG出story表示「恭喜陳木勝導演」。（IG@choisaaaa）

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帖子一出，有人同意發文者的觀點，留言表示︰「起碼轉返個黑白圖，或者唔好用個咁開心嘅emoji啦」。不過，其實大部分網民都撐阿Sa，覺得她的story沒有問題，他們留言說︰「都可以恭喜嘅」、「唔覺有咩奇怪」、「唔好咁啦，成就同付出獲得肯定，係開心事嚟嘅，咁佢又無表現出任何唔尊重，無話一定要成日提住啲唔開心嘢嘅」、「完全唔覺得有問題」、「唔覺有問題」、「都叫大獎，恭喜一句啫」、「唔覺有問題，咁陳木勝導演真係得獎」。