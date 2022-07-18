47歲馮德倫被指撞樣周潤發　同莫文蔚拍拖9年曾拖手行紅地氈

馮德倫昨晚（17日）現身《第40屆香港電影金像獎》，與曾國祥一齊任「新晉導演」獎頒獎嘉賓。他們頒獎前拿曾志偉的身高開玩笑，當馮德倫笑言不應說到曾志偉，曾國祥語帶雙關指：「ViuTV咩都講得！」兩人妙語連珠惹來全場爆笑。



馮德倫撞樣周潤發？（IG@stephenfungible）

而47歲的馮德倫久未露面，昨晚以鬚根加All Back Look現身，獲讚愈老愈型，拍住小5歲的曾國祥顯得仲後生。他又與電影《梅艷芳》奪下「最佳新演員」獎的王丹妮合照，網友卻紛紛大讚他Keep得好。而馮德倫白髮鬚根造型更被指似足周潤發，又有人認為他同舒淇笑容相似，愈來愈有夫妻相。

馮德倫同「最佳新演員」王丹妮合照。（IG@stephenfungible）

馮德倫2016年與舒淇結婚，婚前的緋聞名冊頗精彩，其中有徐若瑄、蔡依林、張雨綺等多位女星。馮德倫與莫文蔚的9年輕最為人熟知。2006年香港電影金像獎上，莫文蔚和馮德倫拖手行紅地氈公開戀情，獲不少粉絲祝福。惟2007年莫文蔚於音樂會上毫無預警下宣布兩人由戀人變回朋友，並將失戀心情寫到《其實我一直都想對你說》。莫文蔚在演唱會上演唱數度哽咽含淚演唱《他不愛我》，被指是仍未從舊情中走出而感觸落淚。

馮德倫後生時外表看上去比較風流不羈。（VCG）

莫文蔚兜兜轉轉，最後與16歲初戀、德籍男友Johannes結婚。（視覺中國）

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