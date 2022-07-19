通靈之王｜C姐靠直覺跑出梁思浩另眼相看　有人被批冇資格入圍

《通靈之王》由梁思浩與兩位女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持。在多位參賽者順利挑選出十強，並會分兩組舉行淘汰賽，昨晚（19/7）播出的第四集講述將會率先對A組成員進行考核，分別有「二十萬網紅C姐」、「泰皇使者Call」、「玄學公子Jacky」、「見習陰陽師嘉敏」、「驅邪裝修佬宗武」，梁思浩表示節目為參賽者設計出空前絕後的測試，考核的他們對橫財的感應能力，而梁思浩則成為第一個被參賽者通靈的對象。

梁思浩曾經在中過四次六合彩。（節目截圖）

原來梁思浩非常有橫財運，曾經在中過四次六合彩，分別是一次二獎及三次三獎，曾經獲得高達131萬的獎金。而五位參賽者將要施展渾身解數去得出梁思浩的中六合彩的時間，而，Jacky與宗武使用中式玄學成功得出梁思浩的橫財密碼，猜出當時的中獎金額涉及1及3的數字，並在冬天中獎，而Jacky就更加準確指出發生年份在2006年，令梁思浩感到震驚。而c姐與call不謀而合成功推算出梁思浩的橫財運於冬天發生，而大熱的「見習陰陽師嘉敏」就疑似與靈體溝通有誤，把梁思浩中獎事件弄成六合彩第一次攪珠年份，而梁思浩直言： 「在多位參賽者中是最遜色的一位」。

Jacky就更加準確指出發生年份在2006年。（節目截圖）

接下來的環節更加喪心病狂，通靈者需要在某場澳門賽馬當中預測賽馬結果，賽馬結果為6號成為冠軍，而C姐成功貼出，成功在此環節一馬當先，而梁思浩就直言感到好驚喜：「我覺得C姐幾有意外驚喜，我知道用呢個字對佢不公平，總覺得佢好似冇咩能耐，睇佢好囂張的表現，『我有第六感』咁樣，囂張係有道理嘅。」

C姐成功貼出，成功在此環節一馬當先。（節目截圖）

而節目播出之後，不少網民認為節目非常有吸引性，直言一星期僅有三集完全唔夠喉，不過網民在這一集中對參賽者有不少評論，當中他們認為使用中式玄學的Jacky沒有資格參與節目，因為這方法並不屬於通靈，因為：「絕對唔可以計八字、睇手相、摸手掌，呢啲都係傳統算命方法唔係通靈。」、「計八字唔係通靈，jacky選拔嗰陣計八字，其他嗰啲都係通靈得佢一個計八字，jacky冇資格入圍」。此外，雖然C姐在這集成為黑馬突然跑出，但是不少人與梁思浩持有相似的想法：「️真係俾呢個極寸咀大媽吹脹！」、「這怎自大的都比人她中真係冇天理」。

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