安哥同學會｜受挫太多不敢驕傲　戴耀明：我唔珍惜就好不知所謂

戴耀明話冇諗過《360秒人生課堂》會引起咁大迴響。

戴耀明早前在《360秒人生課堂》分享入行30年辛酸，其後更在節目組的安排下，由好友譚俊彥帶戴媽媽參觀電視城的古裝街，令小明感動到喊出來，節目播出後，戴耀明引起一陣熱話，其後他更突然宣布婚訊，而未婚妻是前度女友。

戴耀明接受《安哥同學會》的訪問，獲主持人Jacky大讚。

戴耀明接受港台節目《安哥同學會》訪問時，獲主持人大讚他有責任心，回覆電話或訊息都十分快速，問到是否因受過太多挫折而特別珍惜，他說：「對於意外人氣急升一事，他坦言：「其實打算做完呢個job出街後，啲人唔覺得我太差、唔會講晒粗口鬧我就OK，我冇預期係咁，所以有呢個bonus係好難得。我覺得呢個係你哋畀我，而如果我唔珍惜就好不知所謂。」

戴耀明與未婚妻Anna認識多年，他說就算之前分手，依然如家人般相處。

戴耀明於92年加入亞視，他至今仍然記得讀完訓練班後收到的第一個角色是軍裝警察，雖然沒有對白但屬於連戲角色，開工10天，令他感覺自己終於在理想職業中得到一個生生嘅崗位。過檔無綫後，戴耀明說自己依然雄心壯志。「但一出嚟幾年就已經感受到現實，好的話就係要認清自己走咩路線，都試過兩、三個月冇收到通告，唔係得罪人又唔係被黑名單，嗰時發現演員原來好被動，好似地盤散工咁，就算搲撈到點都好，最後都係人哋話事。」節目中，戴耀明提到快將擁有自己的家庭，人生算是沒有太多憾事。「希望可以同媽媽去多啲旅行，佢大陸去唔少，但日本就未去過，我係有啲慚愧。」