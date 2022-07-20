DSE 2022｜港姐亞軍鄧卓殷當年33分　呢位MIRROR成員最高有25分

中學文憑考試（DSE）於今日（20日）放榜，不少應屆考生都會考慮到畢業後的出路，而演藝圈中不少人都經過DSE的洗禮，也有不少高材生誕生，進入不同學系就讀。原來高分的藝人都不少，除了人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）是高分藝人外，女團COLLAR成員王家晴（Candy）及蘇雅琳（Ivy So）亦是高分藝人。港姐方面亦有不少資優生，如鄧卓殷（Amber）、馮盈盈及陳曉華（Hera）等，讓大家一看高分藝人成績。

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）皆是學霸（IG/ @jeremylaous）

COLLAR家晴（Candy）及蘇雅琳（Ivy So）亦是高分藝人（《CHILL CLUB》截圖）

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）最高分：

Amber讀傳統名校協恩中學，於2013年DSE考獲最佳4科5**共33分的佳績，Amber選擇入讀香港大學建築系，以一級榮譽成績畢業，畢業後再攻讀碩士課程。

2018年港姐亞軍鄧卓殷（IG：@amber.tcy）

2016年港姐冠軍馮盈盈：

馮盈盈就讀石硤尾寶血會上智英文書院，是首屆DSE考生，於2012年DSE考獲最佳五科共28分的佳績，馮盈盈選擇入讀香港大學營養學系，以二級榮譽成績畢業。

馮盈盈在畢業典禮所穿的上白色蕾絲連衣裙 (ig@crystalfyy)

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）：

Hera就讀香港真光女書院，於2013年DSE考獲27分的佳績，Hera入讀香港中文大學聯合書院護理系，2018年獲得香港護士管理局發出註冊護士證明書。

2018年港姐冠軍陳曉華

2017年港姐亞軍何依婷：

何依婷就讀佛教孔仙洲紀念中學，於2012年DSE考獲27分的佳績，何依婷入讀香港城市大學商學院資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學系，2016年考獲一級榮譽學士學位。

2017年港姐亞軍何依婷於2012年DSE考獲27分的佳績

MIRROR成員呂爵安（Edan）：

Edan就讀可風中學，於2015年憑DSE考獲五科25分的佳績，Edan入讀香港大學工商管理學（資訊系統），但Edan表示自己選錯科，令他讀起來十分吃力。Edan除了DSE成績優異外，自細藝術天份亦甚高，鋼琴及小提琴兩種樂器均考獲8級，而跆拳道亦是黑帶，真的名副其實是「文又得，武又得」。

Edan自細藝術天份亦甚高。（IG：@Edanlui）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）：

Anson Lo就讀保良局羅傑承（一九八三）中學，於2013年DSE考獲五科23分的佳績，Anson Lo入讀香港城市大學修讀工商管理學（商業分析），但在大學期間Anson Lo找到自己的興趣，毅然從大學退學去追夢，再參加《全民造星》後加入MIRROR。

Anson Lo盧瀚霆亦是一名學霸（IG：@ansonlht）

ViuTV女神沈殷怡：

沈殷怡就讀傳統名校聖保羅男女中學，於2012年DSE考獲五科28分的佳績，沈殷怡入讀上海復旦大學法律系，回港後再報讀香港中文大學法律系碩士。

沈殷怡於DSE考獲五科28分的佳績（IG@shamshirley）

COLLAR成員王家晴（Candy）：

Candy就讀香港神託會培基書院，於2020年DSE考獲24分的佳績，Candy入讀香港城巿大學心理學系，現在還在上學中。

以《全民造星IV》第8名畢業，Candy王家晴以女團COLLAR正式出道。（IG：@candyw1219）

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）：

Ivy So就讀藍田聖保祿中學，於2019年DSE考獲21分的佳績，入讀香港中文大學護理系，因參加《全民造星IV》而決定退學。

蘇雅琳(Ivy So)於2019年DSE考獲21分的佳績。（陳順禎攝）

除了DSE世代的成績優異外，會考（HKCEE）年代的藝人亦有不少好成績，如：2015年的「十優港姐」麥明詩、28分的孫耀威、董敏莉、27分的莫文蔚、朱凱婷、26分的雨僑、李嘉欣、28分的森美及黃翠如等人，都在考試中取得佳績。可能最終他們未有從事與自己的學科有關的職業，但仍然值得大家學習。

「十優港姐」麥明詩（黃國立攝）