白色強人II｜祝文君遺作戲份成焦點　崩潰爆喊虐心獨白令人心酸

無綫新劇《白色強人II》將於下周一（25日）首播，除了上一季的原班人馬包括郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯以及蔣志光等，今季還有新加盟的陳豪以及胡定欣。第一季明成北醫院副院長楊逸滔YT（郭晉安飾）計劃將明成北打造成集資百億的醫療王國，最終其有份倡議的醫療改革方案失敗告終；今季升呢院長的YT倡議全面開放藥物名冊草案，堅持「唔應該有病人因為冇錢得唔到適當嘅醫治」，主張為香港為數不多的罕見病患者以廉價提供藥物。不過YT偉大的願望遇到不少阻力，除遭到新加盟角色葉晴（胡定欣飾）強烈反對之餘，其好友兼醫發局主席溫銘章（張達倫飾）又做手腳讓葉晴空降明成北與YT分任院長；背後暗藏重大秘密的葉晴更是忠奸難辨。

胡定欣新角色登場。

以探討醫療問題及個案為主的《白色》，第二季講述的大小醫療個案超過130宗。第一集開首，明成北的醫護人員便要同一時間處理誤吞戒指，及嚴重事故地盤工人墮樓意外，氣氛緊張、節奏緊湊。另一邊廂，跟隨YT到立法會公聽會為罕見病病人爭取權益的趙宛蘭（祝文君飾），在立法會發言期間疑因腦出血暈倒需立即送院搶救；李文信（陳豪飾）則遇上嚴重交通事故，並憑藉過人觀察力救了傷重的小巴司機一命……

胡定欣新角色登場。

雖然YT、唐明（馬國明飾）及李文信在首集已展現驚人醫療技術，不過早前劇集在網上播出後，首集焦點聚焦在已故藝人祝文君身上。飾演患有「結節性硬化症」病人的文君，在庭上真情剖白：「你哋唔係我，根本唔會體會到呢個病對於我兩母女係幾咁辛苦。」之後文君展示「巨肚」，繼續崩潰爆喊謂：「我肚入面生滿晒腫瘤，根本唔會有老闆願意請個咁嘅怪人做嘢，係咪我哋啲窮人，條命就唔值錢？我真係唔甘心呀，我唔想死呀！」由於文君說出的每句話均甚有感染力，網民紛紛留言讚她專業，並為其離世大嘆可惜。據知文君為了培養情緒，刻意一早抵達拍攝現場並靜靜坐在一旁；最終為時長達三分鐘的獨白戲，文君一take過完成拍攝，令台前幕後大感敬佩。