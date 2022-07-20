《通靈之戰》「史上最強選手」朱莉王　自稱擁有過去所有輪迴記憶

無綫節目《通靈之王》由梁思浩、王嘉慧（Cathy）、伍韻婷（Juliana）主持。節目是以通靈比賽為主題的真人騷，邀請了15名來自不同流派的自稱「通靈專家」，讓觀眾透過節目進入靈異、奇情及超乎想像的世界，可謂「信不信由你」。節目出街之後，引來不少迴響，除了討論節目內容之外，亦有聲音指節目有抄襲俄羅斯節目《通靈之戰》之嫌，梁思浩接受《香港01》訪問時，明言兩個節目內容絕不一樣，可能只是譯名相似。講起《通靈之戰》，不得不提被稱為「通靈之戰史上最強女王」的朱莉王（Julie Vang），她在第15季總決賽投票中，以78%的得票率力壓另外的3位通靈人，成為了該季的冠軍，究竟她有什麼能力而令她有着如此霸氣的稱號呢？



被稱為「通靈之戰史上最強女王」的朱莉王（Julie Vang），她在第15季總決賽投票中，以78%的得票率成為了該季的冠軍。（IG@bitva_extrasensov_tnt）

《通靈之戰》的第一季於2007年2月25日播出，至今已播出22季，當中第15季的選手朱莉王被稱為「通靈之戰史上最強女王」。朱莉王出生於拉脫維亞，作為渾沌之靈的她，自稱擁有過去所有輪迴記憶。她在3歲時就開始學習通靈之道，從小就很孤僻朋友不多，後來她的母親改嫁，繼父對她相當不好，這也是為什麼她在節目中對被家暴的女性特別同情的原因。朱莉王長大後成為模特兒，直到受到渾沌之靈要求之下才參加了《通靈之戰》。朱莉王一出埸，無論是氣場、樣子和身高都好有霸氣。

朱莉王找到了藏了一個人的車尾箱。（影片截圖）

而講起朱莉王在節目的表現，她幾乎每一次出場都總會做出讓人出乎意料的表現。例如在海選，她要在現場約30部車當中，找出哪一部車的車尾箱藏了一個人，主持人給她一串鑰匙做線索，她斷然拒絕，之後她一邊走一邊逐部車的說出每部車車主的故事，車主們則在另一間房間看着朱莉王的表現，而她描述的的確完全正確。她之後走到真正藏了人的車旁邊，霸氣命令主持人打開車尾箱，驗證了她的答案，而她是在這場比賽中唯一一個找到答案的選手。她還有無數出色的表現，她亦曾找出一名年輕少女墜樓的真正原因和暗中幫一名婦人解除了詛咒等等，令她在眾多的參加者中突圍而出。

朱莉王近年的打扮變得男性化。（IG@thomaswinsor.real）

除了比賽表現外，朱莉王亦有着獨特的個人魅力，一出場說話的渲染力，加上嚴肅神情，震懾觀眾，所以整個15季就似是她的個人show一樣。而她每次出場的裝扮都不一樣，明顯經過悉心打扮，也令人留下了深刻的印象。最後，在15季總決賽投票中，經由觀眾投票得出的結果，她以78%的得票率大比數勝出，而第二名的選手只得13%，第二、三、四名選手的票加起來，都沒有朱莉王所得的票數的一半。而在賽後幾年，有指她在網上的照片變得更男性化，並改名為Thomas，令網民懷疑她已變性，她就未曾回應過。不過她曾表示自己為雌雄同體。