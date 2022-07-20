韓劇《致不愛我的X》有NCT道英　日劇《初戀的惡魔》雙男主擔正

七月過半，「黃Viu煲劇平台」新一輪必煲劇集為你開啟美好的下半年！除了熱播中的新番日劇《六本木Class》、Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》和原創青春偶像劇《Miracle》外，林遣都和仲野太賀將聯手呈獻全新懸疑喜劇《初戀的惡魔》，NCT道英則與韓知曉共譜校園愛情戀曲《致不愛我的X》，誓要為你帶來浪漫心動的甜蜜盛夏。

《致不愛我的X》由NCT道英與韓知曉主演。

《初戀的惡魔》由林遣都、仲野太賀主演。

韓劇《致不愛我的X》（NCT道英、韓知曉主演）

由人氣男團NCT成員道英、亮麗新星韓知曉主演的愛情校園韓劇《致不愛我的X》講述夢想成為作詞家的女大生徐熙秀（韓知曉飾）某天意外撿到一本能讓任何人愛上自己的神祕筆記本，自此與男性好友鄭時浩（道英飾）以及其他男子糾纏不清的故事。

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劇中「母胎單身」的韓知曉獲得「愛情筆記」後周旋在不同男性之間，縱使每段戀情僅有一個月保鮮期，她仍然樂在其中；韓版「大仁哥」道英則是唯一得悉筆記秘密的人，除了默默守護女方爆發男友力，也經常提醒好友寧缺勿濫。想知道二人能否打破友情的界限，就要實時緊貼《致不愛我的X》的最新進度，劇集逢星期四在「黃Viu」播出三集。

日劇《初戀的惡魔》（林遣都、仲野太賀主演）

全新懸疑喜劇《初戀的惡魔》圍繞在警署工作、卻沒有搜查權的四名警員：被停職處分的刑警鹿濱鈴之介（林遣都飾）、來自總務課的馬淵悠日（仲野太賀飾）、任職生活安全課的摘木星砂（松岡茉優飾）和會計課職員小鳥琉夏（柄本佑飾）隸屬於不同部門，卻因為不同的理由而聚在一起；面對棘手的案件和難題，四人各司其職進行推理和分析，也在過程中產生了友情、愛情和羈絆，卻逐步捲入了難以抗命的真相和命運之中。

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貴為日劇界數一數二的實力派男星，林遣都和仲野太賀早於2007年合作電影《野球少年》；提到再度同台，仲野太賀笑言：「他在我們同世代的演員中非常有名，從《火花》到《大叔的愛》，每次都讓我覺得『這個人到底要爆紅到什麼時候啊』！」林遣都則透露二人相識多年、私下也會聯絡，所以對於是次合作充滿期待；另外，近年人氣急升的柄本佑、型佬伊藤英明和安田顯亦宣布加盟劇集，卡士陣容強勁！《初戀的惡魔》於7月17日起逢星期日上午上架，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。