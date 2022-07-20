G.E.M.鄧紫棋強勢回歸樂壇加盟華納　正面衝擊楊千嬅一姐地位？

為咗創作新碟而閉關大半年嘅G.E.M.（鄧紫棋），今日（20/7）正式出關，並同時宣布華納音樂，推出全新專輯《啓示錄》數位及實體版本。

閉關大半年嘅G.E.M.（鄧紫棋）強勢回歸，更宣布加盟華納。

隨著G.E.M.嘅加盟，5月才剛坐上「華納一姐」寶座嘅楊千嬅是否會受到影響呢？事實上G.E.M. 自2014年因《我是歌手2》而成功打入內地市場，內地巡唱不斷之餘，佢更係首位喺串流平台Spotify擁有4首作品衝破1億次播放的大中華地區歌手，足見其實力。此外，G.E.M.亦曾贏得福布斯《30 Under 30》名人榜一席位，而「美國太空總署美國科學突破獎」及英國BBC「年度百大女性」曾亦肯定佢喺全球樂壇嘅貢獻同實力。

做編劇及監製，一口氣拍晒14個ＭＶ。

對於加盟華納一事，G.E.M.表示：「我為這次與華納音樂的合作感到興奮和充滿信心，並急不及待與來自世界各地的樂迷，不論新舊，分享將這張探索生命與愛的專輯。」為了新專輯《啓示錄》，G.E.M.首次擔任MV主創、編劇及監製，聯同全能影像創作人林博導演共同打造14集音樂連續劇MV，誠意十足：「在這個碎片時代，已經很少觀眾有耐心完整聽完一首歌，但是我卻有14首我認為極其珍貴的啟示想與大家分享，終於我想到了音樂連續劇這一種新的形式，希望能吸引觀眾用心聽完專輯裡的每首作品。」