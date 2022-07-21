59歲葉童近照被公開　一頭灰白髮穿花花上衣鬼馬嘟嘴影相心情大靚

現年59歲的演員葉童近年頻被指老了不少，相比起其他努力保持年輕的女藝人，葉童卻選擇自然老去，留着一頭灰白髮，展現着滿滿的自信美，而她亦懶理網民批評，一套正面的價值觀得到不少網民的欣賞。雖然葉童有開通抖音帳號，不過更新得不算太頻密。而日前，她與朋友的聚會時，被公開了近照。



葉童是氣質美女。（視覺中國）

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）在IG貼出與一班朋友聚會的照片，亦見到葉童的身影，她與老公陳國熹一同出席。見到葉童玩得相當盡興，鬼馬地嘟嘴影相。而她亦保留着一頭白髮，身形似乎又再消瘦了一點，而且她沒有化妝，展現出最真實的樣子，完全沒有明星的包袱！而有網民留意到她穿了一件花花上衣，風格隨性偏成熟。而陳國熹的打扮就比較有時尚感，見他戴上貝雷帽和墨鏡，造型相當潮。

葉童與老公陳國熹一同出席朋友聚會。（IG@jefferyyau）

對於年齡，其實葉童亦相當看得開，她曾在ViuTV訪談節目《演員．門》擔任嘉賓時透露，自己覺得年紀對演員來說並不是一個大問題：「可能你就咁睇，會覺得ok喎，狀態都好好，但透過鏡頭去睇，就會見到後生同年紀大皮膚係會有明顯嘅分別，但我又唔覺得我需要去捉住啲咩，只要你係演員嘅話，咩角色都可以嘗試！就係好彩我年紀大，所以先啱啱接到兩部戲！」