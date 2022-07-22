白色強人II｜內地網民指部份劇情太煽情　唐詩詠角色最討厭

《白色強人II》是今年TVB最令人期待的皇牌劇集，將會在下周一（25日）承接《童時愛上你》播映，可惜《童時愛上你》收視慘淡，上周收視再跌至13.8點，本周更踏入結局篇，但回看過去走勢，收視難再反彈，變相《白色強人II》要在低位發力，加上內地率先播出，日前更已經播出大結局，內地網民亦批不及前作，《白色強人2》要為都有幾大難度。



《回歸》首周錄得17.2點收視，算是近期不錯的成績，監製林志華雖然前作《我家無難事》因收視低，被cut集數，但《回歸》收視理想，可說是一吐烏氣。（劇照）

TVB新劇《白色強人II》將於下周一首播，除了上一輯的原班人馬包括郭晉安、馬國明、唐詩詠及張曦雯等之外，還有視帝陳豪及視后胡定欣強勢加盟，不少劇迷都大感期待。其實《白色強人》在2019年首播時叫好又叫座，劇集圍繞着醫療改革探討，貼近社會議題，而且製作認真，拍攝嚴謹，角色之間的感情戲亦十分精彩。

《白色強人II》將於下周一（25日）首播。

道具製作不夠水準

不過《白色強人II》似乎就未能再現上一輯的成功之處，首先道具被批太假，劇中有一場戲講到唐明（馬國明飾）遇到出生時心臟就連在一起的連體嬰，但不少觀眾都認為連體嬰道具太假，反觀前作中手術場面逼真，相比之下，《白色強人II》的製作似乎不夠水準。

不少觀眾都認為連體嬰道具太假。（影片截圖）

蘇怡角色不討好 故事發展不合情理

而由唐詩詠飾演的蘇怡角色亦十分不討好，劇情講到蘇怡懷孕後瞞着唐明，但她在明知自己懷孕的情況下仍奮不顧身地去救人，在救治一位愛滋病病人時，病人傷口暴露，但蘇怡沒有做任何保護措施就救人，事後亦沒有第一時間食阻斷藥，冒着風險留住BB，之後又衝到前線救人，結果右肺被插入鋼筋，唐明為了救她唯有放棄BB，但她就責怪唐明，更狠心提出分手，但分手後仍保持十分曖昧的態度，不少觀眾都狠批兩人離離合合的狀態令人煩厭。

由唐詩詠飾演的蘇怡角色十分不討好。（影片截圖）

+ 14

感情線太過複雜

在《白色強人》中，除了主角陣容吸引之外，多位配角包括姜大衛、鄭子誠、蔣志光等的演出都十分吸睛，而且每個角色都飽滿鮮明，完全呈現了人性的複雜和立體。不過《白色強人II》中的感情線就愈來愈複雜，葉晴（胡定欣飾）莫名對唐明有好感；阿Yan（張曦雯飾）前男友Vincent（陳豪飾）未忘舊情，但又同 YT（郭晉安飾） 前妻張庭（劉溫馨飾）發生一夜情，唐明同蘇怡的感情線更是一言難盡，難怪會引起劇迷的強烈不滿。

感情線錯綜複雜。（劇照）

不過這些都是部份內地網民不滿的地方，或者香港網民會有不同的意見，始終TVB很久沒有一套大卡士的劇集播映，相信首周都會令人期待。

雖然部份內地網民狠批《白色強人II》，但豆瓣評分都有7.5分，成績不錯。

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