開電視搞水著騷唔為撼TVB　監製張志明：我貼地嘢係民間選舉

開電視最近正密謀炮製水着選美節目《夏日水着選舉2022》（暫名），由傳媒投票選出15位入圍者，之後再由星級導師全方位訓練，導師有張沛樂 (沙律) 以及李亦喬（牛雜妹 Monnie）等，而監製則是由無綫過檔的張志明。

有沙律張沛樂做導師。（IG＠charlottecheung107）

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沙律在接受《香港01》訪問時，指這個並不是鬥性感的節目，而是要讓觀眾看到參賽者的「靈魂」，她說：「佢哋知唔知自己做緊咩嘢先，每人對身材嘅睇法都唔一樣，咁係咪既定咗有身材就係性感？唔係一個定義嚟。我哋好想透過水著比賽，表面層面係睇身材，但我想講唔止，好多嘢要發掘內在，如果好似機械人，個個都有身材個個都整容，你冇靈魂嘅話究竟仲睇唔睇你呢？ 你只係一個機械人，你覺得人哋性感，只係因為擺呢個姿勢，我去模仿佢。唔係囉，呢個只係機械人。」

沙律講嘢好有深度。（梁碧玲攝）

而監製張志明則表示希望節目貼地一點，所以不辭勞苦也要做投票制度，他說「唔係無喇喇有一班人跟住去選，有少少似民間，唔會搞到著晒禮服、旗袍，唔係！有一班香港人玩好開心，要人去選佢，我覺得會貼地啲。有啲節目搵返佢哋，以前喺TVB港姐落選嘅做住節目先，都要揀嘅，唔係個個有（潛質），唔係好多個一嚟就得，要睇要揀。 」

過往在TVB，張志明監製過不少大型節目，他也有自己睇人的一套，不希望參賽者只是求求其其，他續說：「我以前拍所有人都希望佢自己可以睇吓啲料、自己講、唔好太行、自然啲，你鍾意乜咪講，唔好企喺自己講啲嘢就嗌多謝。貼地嘅意思就係咁，啲女仔平時鍾意去邊度玩，做啲咩開心就講出嚟，有自己嘅性格，如果一般選舉咪出嚟講我叫咩名，芳齡乜乜乜，多謝！咁你咪覺得我都唔係想睇呢啲，但最後咪又係去拍返節目。我有少少（真人騷）嘅，會擺啲得意啲嘅嘢，我貼地嘢，唔對撼（港姐），係民間選舉。」