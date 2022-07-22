I SWIM．專訪｜吳海昕演「搣時」硬起來：大家睇厭我楚楚可憐

說起吳海昕（Sofiee）大家會回想起「民選港姐」，或者劇集《二月廿九》及《940920》中的「張麗紗（Yeesa）」一角，總是有一種柔弱女子的感覺，不過Sofiee今次在ViuTV原創劇集《I SWIM》中飾演的翁學千（Miss翁），與以往角色截然不同，性格變得更加硬淨，Sofiee就笑言自己在劇中如「大佬」一般的存在：「做得男校女老師係唔可以太柔弱，唔係啲（男）仔會唔聽你講嘢，所以我今次有個全新嘅形象。」

Sofiee認為大家應該看厭了楚楚可憐的角色形象。（梁碧玲 攝）

Sofiee在《I SWIM》中雖然是主演，但是戲份卻沒有之前演《二月廿九》時戲份多，但她就坦言享受飾演不同種類的角色，哪怕劇中的角色只是出現一、兩秒，甚至連樣都冇得睇：「好好玩喎，我諗啲人已經睇厭我嗰啲好似楚楚可憐，拍到好唯美嘅鏡頭，可能大家想睇到更加多嘅可能性。」

Sofiee曾經在《拆彈專家2》飾演被綁婦，她透露試鏡了兩次才能奪得這個角色，不過在拍攝時導演才表示：「其實你個角色係要黐住半邊面」，不過Sofiee就毫不介意，更直言當時非常開心：「好記得當時係劉青雲幫我拆彈，其實個鏡頭係影唔到我，而係影住腳趾，我比平時出多200分嘅力，無論鏡頭有冇影到我，真係機會難得，嗰下我就感受到自己好鍾意做戲。」而這一次的經驗令Sofiee深信「總有一日個鏡頭會影到自己」。

Sofiee願意為拍劇放棄形象。（梁碧玲 攝）

對於不少演員來說能夠飾演好角色必然是件好事，但假如被定型，不能挑戰其他類型的影視作品，必定是他們不想面對的困境，而Sofiee由2014年出道至今參與過多部電視劇，最具代表性的作品及角色一定是《二月廿九》中的張麗紗（Yeesa）。不過Sofiee就不認同Yeesa是自己的框架：「其實每一個角色係觀眾心中都留底咗記憶點，只係呢個記憶點幾時俾新角色取代」，她坦言自己不會抗拒這些記憶點，更因而感滿足：「呢啲都係我創出嚟嘅角色。」

Sofiee不認同自己被Yeesa一角定型。（梁碧玲 攝）

Sofiee現年32歲，飾演老師一角其實沒有太大的違和感，但是Stanley（邱士縉）在年齡上僅細她一年，卻在劇中飾演學生，被問到會否覺得娛樂圈對於女星的年齡比較苛刻時，Sofiee就笑言：「對於年紀方面，Stanley嘅壓力應該大過我。不過宜家個市場唔同咗，大家唔係淨係鍾意青春少艾。講真COLLAR都有好多唔同年齡層嘅人，大家都會睇得好開心，忘記咗年紀呢件事。」隨後她又認為很多容易被人留意到的角色，基本上會在30歲之後才會遇到：「有啲框架係自己Set畀自己，你唔提人哋根本唔會理。」

Makeup :Onki Lau

Hair :Zap Tang @toniandguyhk.official

Wardrobe: Valentino

Stylist: PIPA Creative

點擊下圖看更多相關圖片：