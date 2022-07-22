I SWIM專訪︱「阿帆」王智騫自認運動白痴　IG粉絲急增：少少嚇親

ViuTV運動劇《I SWIM》開播至今討論度極高，事關劇集雲集大量男神以及騷肌場面，讓一眾粉絲大飽眼福。啟賢中學C班泳隊的李馬榮（呂爵安飾）、余浪沖（魏浚笙飾）、「班長」簡雲長（吳啟洋飾），何大秋（歐鎮灝飾），相當觀眾對他們並不陌生，但還有一位戴眼鏡、官仔骨骨的書生程子帆，斯文的外表卻擁有鋼條身形，這種反差感令人意外亦非常驚喜。25歲的「阿帆」王智騫（Martin）首次拍劇，即夥拍人氣偶像參演全城期待的劇集，擔心自己表現之餘，亦驚歎劇集為自己帶來的人氣增長：「我有少少嚇親，估唔到個帶動力咁大，但對我嚟講，接到個角色，我嘅責任係做好佢。」



訪問當日取址健身室，Martin亦毫不吝嗇大騷爆肌身形，他透露一星期會健身三日。（葉志明攝）

自認「運動白痴」 為角色特訓游水一個月

劇中的阿帆是一名典型書生，比較呆滯亦不懂與人溝通，他的目標只有一個，就是努力讀書，以及符合學校要求參與一種運動，最終決定加入泳隊。但現實中的Martin卻自認「運動白痴」，入行前身形更非常一般。「以前讀Art、Design，好少接觸運動…做演員後發現要裝備自己，隨時Get Ready做唔同角色，所以開始咗健身。特別接咗呢套劇，個個都練到咁大隻，要更加努力操大隻啲。」要由一名「運動白痴」變成劇中的游泳健將，Martin說開拍前一個月便開始特訓。現時重看第一堂學習跳水、游水及接力的片段，他笑言被自己的手腳不協調嚇親，當時還害怕拖累大家的進度，「好彩劇組好好，導演同工作人員不停搵場地畀我哋練水，後尾拍出嚟真係似模似樣。」

劇中的阿帆是一名典型書生，比較呆滯亦不懂與人溝通，他的目標就只有一個，就是努力讀書。（王智騫IG圖片）

冬天拍落水戲彷彿是每位演員必經的階段，Martin開頭以為頂得住，但泳池位於海旁風特別大，每位演員都凍到嘴唇變紫，「講唔辛苦都假，但隊Crew好錫我哋全部演員，一上水就會用毛巾笠住我哋，再辛苦都好，拍出嚟成件事靚都OK。落水Shot係容光煥發，一上水嗰下，個個人啲嘴唇都變紫色，落水明明面色紅潤，一上水好似病咗咁。」

現實中的Martin卻自認「運動白痴」，入行前身形更非常一般。（葉志明攝）

拍攝體力消耗快 狂食唔怕影響身形

成班年輕演員聚在一起，Martin說拍攝過程相當開心，而每天最期待的，就是練水後一齊吃飯及品嘗粉絲應援食物的時間。不怕影響身形嗎？Martin不假思索回應「唔怕」，「拍攝嘅時候係冬天，加上係室外游泳池游水，所以體力消耗好快。平時訓練已經夠攰，但拍攝一場戲可能要游十幾個池，已經唔會諗，會唔會食肥自己，因為唔夠Energy去Keep Going呢件事。」

每位男演員都練出弗爆身形，Martin認為視覺上最大隻是「余浪沖」Jeffrey，「因為佢好壯，又好鍾意同人拗手瓜，但我從來都唔參加，因為我擅長嘅嘢唔係隻手度，擅長係個腹度，冇喺拍攝前再泵漲自己，因為知自己優點喺邊。」訪問當日取址健身室，Martin亦毫不吝嗇大騷爆肌身形，他透露一星期會健身三日，「一個禮拜冇工作影響就做3日，每次2至3個鐘。食嘢冇特別規律，因為由細到大都係鍾意食菜多過肉。」

成班年輕演員聚在一起，Martin說過程相當開心，而每天最期待的，就是練水後一齊吃飯及品嘗粉絲應援食物的時間。（葉志明攝）

劇集帶動人氣增長 IG Followers急升幾倍

首次拍電視劇即拍住當紅偶像，他感恩有這個機會，但同時亦擔心自己的表現，「壓力源自擔心自己做得好唔好，呢套劇好多人Focus，如果做得唔好就更加多人知。」劇集得到高度關注，Martin亦驚歎角色為自己帶來的人氣增長，「開頭唔敢諗，做好個角色就夠。一路拍一路Po下Social Media，多咗好多人Follow，我有少少嚇親，估唔到個帶動力咁大。但對我嚟講，接到個角色，我嘅責任係做好佢。（IG Followers增長咗幾多？）本身4000，而家（訪問當日劇集仍未播出）15000，套劇未出街，只係劇照就升咗上去。」截止今天（22/7），即劇集播出9集，Martin的IG Followers已達4.2萬，拍劇前後足足有十倍增長，認真犀利。

人氣上升固然開心，但卻不是Martin所追求的，「我嘅目標係接更多工作機會，電影又好，電視劇又好，今次接觸完電視劇之後發現都好鍾意，希望畀更多導演、編劇留意得到我。」

斯文的外表卻擁有鋼條身形。（葉志明攝）

靚仔樣為演員路帶來限制 希望獲獎得到大眾認同

17歲入行做模特兒，兩年來接拍不同廣告，他笑言當初只是為了賺取Part-time錢，「一直都冇諗過做幕前工作，之不過接觸得愈多、對呢個行業熟悉得愈多，我嘅興趣就大咗。」後來因公司同事的一句「Model做唔到一世」，Martin便抱着一試無妨的心態初嘗電影試鏡。試鏡成功的他亦開始踏上演員之路，幸運地，處男作《熱血合唱團》已經有機會與影帝劉德華合作，回想起當日的拍攝點滴，Martin表示驚了兩天，「頭兩日連多一句說話都唔敢講，後尾發現驚只會令你NG得更多...諗住自己做緊戲，唔好理邊個，撇除做戲以外嘅嘢，我唔想理，因為會影響發揮。」

Martin與劉德華合作拍攝電影《熱血合唱團》。（網上圖片）

擁有標緻的臉孔在娛樂圈中雖然有優勢，但Martin亦坦承外貌會為一位演員帶來限制，「會定咗我只係符合邊一Type嘅角色，但我係一個Flexible嘅演員，要我做奸角定好人，我都可以做到。之前拍一套戲，而家未上，叫《八個女人一台戲》，我Casting嗰日，個副導演叫我唔好畫眼線，我就話我眼線筆都冇，真係冇畫眼線。佢覺得我個樣好似好厚粉、化咗妝咁，但其實唔係，First Impression就覺得我太姿整。」

談到演藝路上的目標，他想法直接希望獲獎和得到大眾認同，至於最想得到的獎項，他笑問，「最想攞奧斯卡得唔得㗎？可唔可以幻想大啲？目前目標入圍到金像獎我都好開心，對新人嚟講係好大嘅強心針。」比起追求人氣，Martin現階段最希望打好根基，因為他深明，「根基打得唔好，我行上去都做唔到更好嘅嘢。」

Martin17歲入行做模特兒， 隨後有機會與劉德華合作拍電影。（葉志明攝）

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