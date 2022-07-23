Proof求證．專訪︱解構何謂「好戲」　陳淑儀：識喊唔等於演得好

王菀之（Ivana）、陳淑儀、陳康和吳鳳鳴主演的舞台劇《Proof求證》將於八月25日至28日、八月30日至九月四日舉行合共14場公演，除了擔大旗的做女主角的Ivana，其餘三人都相當有睇頭，他們同樣在演藝學院畢業，舞台演出經驗豐富，實力備受肯定，其中的陳淑儀更是大師級，不但多次在香港舞台劇奪得最佳男主角、最佳男配角和最佳導演，更是母校戲劇學院表演系主任，絕對是信心保證。

王菀之、陳淑儀、陳康和吳鳳鳴主演的舞台劇《Proof求證》將於八月25日至28日、八月30日至九月四日舉行合共14場公演。（Facebook/@thisisivana）

Proof求證．專訪︱王菀之搞劇場被人叫收手：賣到97%飛先收支平衡

《Proof求證》一劇講述Ivana飾演的Catherine同時繼承了大學教授父親Robert（陳淑儀飾）的數學天份和精神病特質，Robert死後，大女Claire（吳鳳鳴飾）回家奔喪，期間研究生Hal（陳康飾）便在Robert辦公室中發現到一份能夠帶來突破的數學研究，而Catherine竟堅稱研究出自其手筆，引起了眾人質疑。陳淑儀、陳康和吳鳳鳴接受《香港01》專訪時便表示今次演出有不少發揮空間，問角色是否已經考不起他們三位時，陳淑儀便答道：「冇話考唔考起，其實套劇難唔難係在於成Team人有冇Chemistry，而呢個就係最刺激、最有趣嘅位。」

（左起）陳淑儀、吳鳳鳴和陳康三位《Proof求證》主演早前接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

與三位公認是好戲之人談何謂「好戲」時，講到報章雜誌常以「演技大爆發」來形容演員演繹爆Seed罵人、崩潰爆喊的場面，並將之與「好戲」劃上等號，陳淑儀直言不認同這種看法，更分享自己對於「好戲」的見解：「我唔同意識喊就係演得好，要睇個作家點寫個人物，如果人物係好有幅度，而嗰個演員係駕馭到，咁就叫好戲。如果係生活中食飯、吹水咁就冇乜幅度，但如果係面對住一樣困難，或者件事係關乎佢人生嘅嚮往，佢駕馭到又做得清晰，咁就好戲。」換言之，喊要喊得有理由，未需要喊就喊，絕對稱不上是好戲：「佢無端端喊，我就頂唔住喇；如果係有嘢觸動到，咁先係好戲。」而陳康亦抱有相似看法：「喊得出係勁，但係兩個演員喊，你係分到邊個做得好啲，邊個多啲故事，你仲會想跟埋佢一齊喊，最緊要係睇佢呃唔呃到你，令你信咗佢就係嗰個角色。」至於吳鳳鳴就較着重於演員能否感動到觀眾：「令觀眾一齊經歷緊佢經歷緊嘅嘢，會令台上台下心跳同步，就係做得好。」

陳淑儀不認為識得喊就等於好戲。（葉志明攝）

舞台劇在本地雖然不算非常小眾，但普及程度始終未及電視、電影，售票更定價較高，予人一種孤芳自賞的感覺，問舞台劇演員會否自覺較為「High Class」，陳康笑說：「咁少人做梗係物以罕為貴啦！我係舞台嘅梗係撐舞台啦！（真係高級過電視、電影？）唔係啦，萬劍歸宗，都係做戲咋嘛！」陳淑儀則笑指舞台劇演員是因為搵得少錢所以才有比較高級的的錯覺。真係搵唔到食？吳鳳鳴便自爆疫情期間又靠做檢測中心維持生計：「做舞台搵唔到㗎，真係為咗興趣，搵錢梗係唔做呢行啦。」而提到本地劇場愈來愈難做，明顯深受疫情等因素影響，他們坦言有得做便會做，並盡力做好自己的一部份。

吳鳳鳴自爆疫情期間到檢測中心開工維持生計。（葉志明攝）

三位經常不同的戲劇作品與明星合作，他們均指做得舞台劇的明星都沒有所謂的明星架子，更加會同舞台劇演員打成一片，吳鳳鳴說：「同拍戲唔同，拍戲就會坐埋一邊，舞台劇就Close好多。」至於望到明星會否恨做明星，陳康便指演藝圈中各人有各人的崗位：「好似我個角色Hal咁，曾經希望自己係一個數學家，但奈何自己唔係，後尾諗諗下先發現個命運唔係我去做數學家，係我要去發掘一個數學家，我諗我個情況都係似佢，即係就算係咁，我都覺得正，因為我鍾意亦知道個原理，我做邊一Part都覺得開心。」