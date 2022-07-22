蘭茜變氣質女神復出拍廣告　首度回應秘婚做闊太傳聞：我未結過婚

蘭茜（簡詠嫻）絕跡幕前多年，去年11月以藝術家身份於文化中心舉行書畫展，再到今年3月重現螢光幕，接拍電視台劇集，雖然只是客串演出，但久違幕前已令觀眾甚為驚喜。

蘭茜已經是氣質女神！

近日，蘭茜再有復出動作，她受到品牌邀請，拍攝旗洗髮露廣告。久休復出，據知今次品牌看準蘭茜轉型藝術家後的一面，有別以往深入民心搞笑歡欣的形象，由內至外活出另一個自我，與品牌追求女性自主改變的精神，不謀而合，雙方一拍即合。

蘭茜去年曾舉行畫展，獲不少圈中好友捧場。（IG圖片）

今次廣告拍攝概念，更加配合蘭茜近年的藝術家身份，在廣告中展露她書法與茶道的興緻和手藝。一身飄逸白色長裙，現身廣告拍攝場地的蘭茜，她說心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已經適應鏡頭，「初頭我會有啲緊張，但係原來埋返位又覺得OK喎！呢個團隊每一個人都好專業，好放心，所以我一埋位，咦，嗰種感覺返番嚟！團隊俾我個感覺係好認真。由籌備到正式拍攝開心又放心！」

如今呢棚哨牙已經消防失不見了。（TVB《天下無敵獎門人》畫面）

轉型藝術家嘗試人生不同歷練

由去年舉行個人書畫展開始，蘭茜給人完全蛻變的感覺，她說是經歷了人生不同的階段，「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」

蘭茜的樣貌都有大不同，「靚咗」是否整容加功？蘭茜笑說：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」

否認整容！

首度開腔回應秘婚傳聞

離開電台淡出娛樂圈，多年來一直有傳蘭茜嫁了圈外富商更豪住跑馬地豪宅。對此，蘭茜首度開腔回應傳聞，「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」面對傳言，何解多年不作回應，蘭茜說道，「不是事實的，我覺得唔需要回應！」現實的她，選擇另一種生活方式，求學充實自己。早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位。

否認秘婚！

曾經遊走商台和新城的蘭茜，原來今次的復出廣告，也是由當年新城同事、現職飲食公關總監的林柏希（William）所穿針引線而成。拍攝廣告當日，William非常細心和蘭茜研究打點，蘭茜說：「好多謝我嘅前同事林柏希William，有一次我去到一間日本餐廳食飯，竟然原來佢係該餐廳高層，後來大家相認番，大家都好開心！好多嘢都要搵佢幫手！」

二人關係非常好！

準備正式全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」對愛情又有否準備？「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」

超有氣質！