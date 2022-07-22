童時愛上你｜尹詩沛撕溫柔人妻面具　入行12年獲肯定：以前太地踎

《童時愛上你》終迎來大結局，昨晚一集講到雷紫彤Amanda（高海寧飾）做完手術後其實已回復所有記憶，設局「陷害」Raymond（袁文傑飾）的真正目的，只是想證明Raymond對公司十分忠心，希望藉此解開雷董（胡楓飾）對Raymond誤解，雷董知道真相後嬲爆大鬧Amanda反骨；Amanda幾經辛苦尋回媽媽榮淑琴（文雪兒飾）臨終前拍下的影片，發現淑琴除一直對雷董隱瞞患病一事，最後心願更是希望雷董可以做個好爸爸。雷家各人看完淑琴錄影後大為感動，終於解開心結……Amanda雖然重拾家庭溫暖，但愛情路卻遭遇波折！Amanda原本拍了影片向Ding哥（張振朗飾）真情告白，但遭對Amanda充滿敵意的爆基（關曜儁飾）從中作梗，讓Ding哥誤以為Amanda嫌棄他們之間身份懸殊，令「丁紫CP」愈走愈遠…….

Amanda其實一早回復番所有記憶，做咁多嘢都係想爸爸同哥哥修補番關係。

今晚劇情Ding哥將辭去Double P CEO職務前往日本發展，Charlie（陳展鵬飾）則重新接手Double P，並遭Raymond認定是「雷家最佳女婿」人選。Charlie亦會發力贏取Amanda芳心，更會大拋愛情金句：「我鍾意一個人，我會全心全意為佢付出，無論佢對我點都好，因為我心裏面容納唔到其他人」、「愛情冇得妥協，只有唯一」等。到底Amanda最終情歸Ding哥還是Charlie，今晚大結局自有分曉！

Amanda原本拍咗條片同Ding哥告白，但係衰細佬爆基從中作梗剪輯過條片。

昨晚另一焦點落在尹詩沛（Nicole）身上，飾演Raymond太太Tina的她撕破「溫柔人妻」假面具，踩上Raymond辦公室嗌離婚兼怒摑小三，表現潑辣。入行12年的Nicole形象百變，曾在兩輯《十八年後的終極告白2.0》中分飾豬肉婆及問米婆，今次在《童時》搖身一變成靚靚闊太，亮麗造型獲不少網友好評，大讚她演乜似乜，對此 Nicole受訪時表示：「好開心大家讚我靚女，監製想我今次嘅形象同以往唔一樣，希望做到令人眼前一亮，所以堅持要我染頭髮，出嚟嘅效果都好好，好多謝監製睇到我有做靚女嘅潛質！」Nicole透露在講對白方面亦是落足心機，她說：「因為以前嘅角色太過地踎感覺，所以今次專登用比較溫文爾雅嘅方式去演，希望說服到觀眾我係高貴大方嘅靚太。」

尹詩沛今次做靚靚闊太，唔少網友都讚佢靚女。