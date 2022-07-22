回歸｜與游嘉欣床戲吸睛　吳偉豪拍攝前努力做掌上壓谷胸

《回歸》昨晚重頭戲絕對是區家謙（吳偉豪飾）及安若彤（游嘉欣飾）的「床戲」。劇情之前一直未有交代家謙醉酒當晚詳情，直到昨晚終「真相大白」，彤彤與家謙原來並未發生任何越線行為，整場戲只是飲醉了的家謙攬著彤彤細訴自己有多寂寞和不甘，期間更不經意答應可做彤彤男友，所以彤彤由始至終感失望的，只是家謙忘記了「拍拖」的承諾。

游嘉欣嘅單眼表情，相當古惑。

「謙彤」床戲雖然只是簡單的攬攬抱抱，但已令兩位主角大為尷尬。觀乎官方釋出的拍攝花絮照，吳偉豪（Ricco）與游游拍攝跌坐床上戲份時，數秒之內「紅都臉晒」，相當誇張，事後Ricco坦言感尷尬：「始終都係第一次拍啲咁親密嘅戲，自己又未至於好易面紅，但喺一班20幾人嘅crew面前，同一個異性有親密嘅接觸，都好難唔尷尬。」Ricco笑指是去到看劇本時，才得悉自己有剝衫場面：「我當堂嚇一跳，然後得啖笑。好彩我平時都有做吓運動同keep fit，拍嗰日就再臨急抱佛腳做吓掌上壓咁。」家謙隨著劇情發展逐步覺醒愛上彤彤、因而做出不少呷醋式霸道舉動，既幼稚又可愛，獲網民封為「霸道總裁」，網民更指謙彤CP有韓劇Feel。

二人鏡頭背後笑得好開心，睇嚟呢場戲大大拉近咗佢哋嘅距離。

至於出盡全力阻止「霸道家謙」揭發「醉酒實錄」的彤彤，由於與家謙的角力戰古怪藉口兼搞笑表情多多，獲網民讚演技再升呢。談到床戲，游游亦直認尷尬謂：「我同Ricco開工冇耐就要拍呢場戲，我哋本身之前又冇乜接觸過，所以真係幾尷尬。但因為拍呢場戲時已經夜深，所以就算頭幾take有啲怕醜，去到後面已經攰到唔識得怕醜。因為場戲要孭住Ricco行再將佢撻落梳化，我真係要用盡全身嘅力先可以將佢撻到落去，實在太重喇。」

呢幕由門口行到去客廳嘅戲，游游話拍得好辛苦，因為吳偉豪好重呀。

另張萊（戴祖儀飾）昨晚被爆「黑歷史」，陳年「豬妹」Look曝光震驚IT界，由「IT界女神」降呢「IT界林雪」；之後又因捲入網路犯罪被捕，慘遭隊友等連環割席，網民看得肉緊。此外孫漢霖飾演的方佑俊亦因逐步黑化成功搶灘，網民指其在劇中有發揮之餘，亦大讚他奸得入型入格，令人眼前一亮。