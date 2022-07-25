戀愛staycation｜四位男參賽者率先睇　29歲Henry曾與張家輝合作

ViuTV全新節目《戀愛Staycation》將於下星期一（25/7）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。節目講述多名單身男女將會共處一屋，在大屋中度過長達兩星期的Staycation ，透過不同活動，尋找自己的真愛！當中的內容情節令到不少人指節目時港版《雙層公寓》，因此令到不少觀眾感到好奇。今日（22/7）ViuTV在Instagram上曝光四位男參賽者，這些參賽者有着不同的特質，有人身材健碩、有人充滿文青氣質，更有人曾經與張家輝合作。

模特兒林嘉宏185cm高過港男平均身高

林嘉宏（IG/@kawanglam）

現年24歲的林嘉宏（kawang）現職模特兒，身高185cm，曾經參與ViuTV真人騷《生存演技派》更拍過多個廣告。與前Super Girls的成員趙慧珊（Aka）、吳嘉熙（Cheronna）、李靜儀（Heidi）、蔡明思（Jessica）同一間公司。

Kit Au擂台下反差感十足

（IG/@theo_kit）

現年21歲的傑仔（Kit Au）是一名拳擊教練，身材非常硬淨，在他的社交媒體上不時會見到他參加拳擊比賽，以及對學員進行訓練的照片。不過傑仔都有斯文一面，除了拳擊之外，傑仔還會去畫畫、玩陶瓷陶冶性情，文青感十足！

Stan神秘感十足

現年35歲的Stan是現時公布的參賽者年紀最大的，不過同時神秘感十足，雖然ViuTV在社交網站有附上Stan的帳號，但是相關的資料比起其他參賽者真的比較少，不過透過僅有的24張帖文，可以見到Stan是一位非常外向之餘，還是運動健將， 無論是滑雪、潛水、滑浪、棒球樣樣掂。

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Henry陳獻略首名外流的香港職業排球員

（IG/@henrychan1205）

現年29歲的陳獻（原名：陳獻略/Henry）是香港排球運動員，中學時期是香港排球代表隊成員，在2017年加盟蘭實大學（英語：Rangsit University Volleyball Club (men's volleyball)），成為首名外流的香港職業排球員。原來陳獻略早在4歲時已經被星探發掘，並拍攝了首個電視廣告，參與過無數個電視廣告及硬照拍攝。

在2010年拍攝麥當勞廣告時因為外表剛陽俊朗而受到網民的關注，因而獲得多間廣告公司的青睞。在2014年參與電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》拍攝，隨後更擔參演由張家輝自導自演的《陀地驅魔人》中副導演一角。