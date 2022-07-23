舒淇做瑜伽曝光豪宅環境　物業遍佈各地曾豪擲過億買半山大屋

舒淇出道多年，外形演技兼具，身材亦保養得宜，完全看不出已經46歲，除了勤力敷面膜之外，舒淇也保持運動習慣，操Fit身形。日前舒淇上載了一段在屋企做瑜伽的短片，並寫道：「根本沒有辦法好好拉筋」，片中所見她鋪好了瑜伽墊，專心做瑜伽，但愛貓就一直在她腳邊行來行去，不斷「騷擾」她，場面搞笑！不少網民亦留意到落地窗外景色宜人，豪宅環境十分清幽！



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代言廣告接不停！（IG@sqwhat）

其實舒淇一向吸金力極強，除了幕前成功之外，她還接下不少代言廣告，更相當有生意頭腦，除了曾在內地開火鍋店之外，亦曾開設連鎖台式餐廳，搞得有聲有色，身家更是億億聲！而近年因工作需要經常周圍飛的舒淇，在香港、台灣、泰國、北京等地都擁有自己的物業，據知她在台灣豪宅地段內湖區有兩個物業，大廈外觀奢華，更設有空中花園、小型高爾夫球場等娛樂設施，交通方便，而且保安系統完善，私隱度極高。

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舒淇今年年初回到香港與老公馮德倫團聚。（IG@sqwhat）

今年年初，舒淇回到香港與老公馮德倫團聚，兩人齊齊為屋企大掃除，同時亦令愛巢內部曝光。2018年，舒淇以逾1.27億元購入中西區yoo 18 BONHAM一個高層複式單位，面積達2,499呎，由於其名下已持有物業，故需要繳交15%的辣招稅，涉及金額1,912萬元。相中所見，大屋樓底逾3米高，單位設有寬敞露台及落地大玻璃，可飽覽海景，空間亦十分闊落，她的兩隻愛貓有足夠的位置走動。這棟住宅以高私隱度著稱，全棟只有12個單位，一梯一伙，而且位置並非坐落於地鐵站旁，環境清靜。

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