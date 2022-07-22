東張西望｜騙徒冒認麥明詩借12萬　劉生：一講錢就同我講親愛的

TVB節目《東張西望》今晚（22日）一集講到有騙徒冒認麥明詩（Louisa），在Facebook開了一個假帳戶，並以私訊同劉先生聯繫，更以申請許可證為名，向劉先生借12萬！



騙徒帳戶的頭像、背景都同Louisa真實的帳戶如出一轍，唯獨帳戶名「Louisa Mak」的拼法多了一個「S」，假帳戶名為「麥明詩Louissa Mak」。（電視截圖）

騙徒帳戶的頭像、背景都同Louisa真實的帳戶如出一轍，唯獨帳戶名「Louisa Mak」的拼法多了一個「S」，假帳戶名為「麥明詩Louissa Mak」。劉先生指由於假帳戶有不少Louisa的靚相，所以他起初並沒有起疑，雙方不時聊天，騙徒更一時中文，一時英文，雙語並用。初時他們談話的主要內容都只是互相關心對方的生活，但其後騙徒就開始訴苦，聲稱自己背後有個管理團隊，但「食水深」，平時收入團隊拿七成，自己只有三成，更問劉先生借15000多美元，約12萬港元，支付電影許可費。

不斷訴苦。（電視截圖）

問劉先生借15000多美元，約12萬港元。（電視截圖）

自稱麥明詩更指因為父母入醫院，開支頗大，所以才需要向劉先生借錢，但劉先生就十分懷疑：「我都覺得奇怪，我都冇睇到佢阿爸阿媽入醫院嘅新聞，佢講到周圍問人借錢，咁麥明詩點會問人借錢呀？話晒唔算有錢，都算經濟過得去嘅家庭呀，12萬你麥明詩都要咁樣問啲Fans借錢？都覺得奇怪啦，我就已經知道係個騙子。」而劉先生亦指出最可疑的地方：「一講到錢就同我講親愛的，我就覺得奇怪喇，身為藝人，點會同我哋呢啲普羅市民講親愛的呢？」

劉生覺得疑點重重。（電視截圖）

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雖然劉先生未有上當，但就假扮被騙，向騙徒獲取帳戶訊息，並聲稱會向對方過數，自稱麥明詩更三度向劉先生追數，但未能得逞後就怒刪Facebook訊息。事後劉先生到警署報警，但由於他沒有金錢上的損失，所以不獲處理。對此，Louisa亦有作出回應，她表示自己得知有騙徒冒認自己，希望外界多多警惕：「唯有希望大家都警惕，同埋我一定唔會透過公眾平台叫人借錢畀我，一定唔會。」

Louisa希望大家多多警惕。（IG@louisa_mak）