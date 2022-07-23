I SWIM︱ 結局持續派膠未能挽回劇情　網民跪求：唔好出電影版

ViuTV原創劇集《I SWIM》因為雲集靚仔靚女在開播前已經準受關注，不過隨着劇情發展走向，大家似乎是彈多於讚，今晚（22/7）劇集迎來大結局，但是劇情仍然未能挽回觀眾的心，負評一面倒。首先是校長突然有事召見Miss翁，當中透過焦Sir（楊偉倫飾）傳話，而李馬榮（Edan飾）聞言後就激動，認為校長因為自己而找Miss翁，就激動表示：「兩個人嘅事情，就應該兩個人一齊去解決」，不少網民認為：「焦Sir乜都未講李馬榮自爆曬」，令人笑哭不得。

李馬榮自爆。（節目截圖）

此外，雖然劇集名為《I SWIM》但是當中卻有着大量的愛情線，令到觀眾嘲笑劇集是否改名為《I 溝》，不過在第十集中，終於有返游水比賽，令到劇情終於貼題，而今次的游水競技則是李馬榮與余浪沖之間的對決。不過在比賽圖途中，余浪沖一直都心掛着前女友施詠是否有來觀看他的比賽，最後余浪沖的執念令他出現幻覺，見到施詠在岸邊為他打氣，而余浪沖因而落足力游水，游到非常忘我，最後忘記觸池冚頭撞到池邊，令到接下來的比賽全部都要取消。

余浪沖因而落足力游水，游到非常忘我，忘記觸池冚頭撞到池邊（節目截圖）

此外，劇情中交代到Miss翁為了李馬榮的學業前途，而主動辭職甚至搬屋，誓要避開他，而李馬榮無論如何都找不到Miss翁，不過在李馬榮入讀大學後，在上課時居然重遇Miss翁，令到觀眾難以接受，他們認為Miss翁本身就有本科學歷，要讀都會讀碩士，令到觀眾更為劇情非常不合理。另外，在前幾集中已經為神秘泳手章浩（陳毅燊飾）的出場進行多次的鋪排，但是在第十集播放時卻遲遲沒有出現，令觀眾感到疑惑，原來章浩是為了《I SWIM》電影版而出場，在劇集的尾聲時，章浩向已經放榜的余浪沖下戰書，約戰一場4x50四式接力賽，而之後的劇情就必須看來了電影版才能得知，因此網民紛紛表示：「沒有結局的結局。」更認為劇集沒有劇情支撐，很多事情都不合理，有言：「唔好出電影版」。

章浩是為了《I SWIM》電影版而出場（節目截圖）

點擊下圖看更多相關圖片：