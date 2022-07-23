向佐疑出軌對老婆鬧情緒畫面翻Hit　郭碧婷被嚇哭當眾委屈落淚

向佐與郭碧婷由拍拖到結婚生B後至今一直十分恩愛，郭碧婷更懷有第二胎且是仔仔，與首胎女兒湊成一個「好」字，繼續為向家開枝散葉，她的奶奶向太對她也非常之疼錫。然而日前卻有內地傳媒爆出向佐疑似跟美女約會，還雙雙入了房內。向佐與郭碧婷頓時成為了網民討論的對象，兩人之前拍過的真人騷片段亦被翻出。

向佐被爆疑背妻約會美女。並帶對方入房。（微博＠推理君江小宴）

向佐與郭碧婷在內地節目《女兒們的戀愛》入面有一幕是講述兩人拍拖駕車出遊，期間向佐因為路線不熟悉開始鬧情緒，郭碧婷則顯得心情不安。當她看見向佐開快車，和其他車輛太貼近，即忍不住說：「很貼很貼，怕怕的」、「沒事我們來外面，不著急太快」車子又近距離擦過前方大樹且險撞上，此時郭碧婷一臉驚慌，但向佐卻持續開快車，沒有關心老婆的情緒。未幾，郭碧婷看來相當委屈更哭了出來，向佐發現後才出聲道歉「不好意思啊，我沒有要特意」，她直接回道：「開過去一點，拜託你。」男方事後表示自己那時忙著籌備婚禮和蜜月旅行等很多事情，情緒沒有控制好。網民都批評向佐不應以這麼惡劣的態度對老婆。

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