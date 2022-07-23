90婚介所︱鍾欣潼曾被建議做心理咨詢　疑有情緒問題：我都不睡覺

內地戀愛真人騷《90婚介所》已接近尾聲，擔任見證官的鍾欣潼（阿嬌）今集分享了不少成長及工作經歷，引起網友熱議。



阿嬌不喜歡曖昧，認為「你（男仔）跟我曖昧，也可以跟其他人曖昧。但我也是要搞清楚關係的人，因為你會猜想他有沒有其他女生也喜歡他。」（視頻截圖）

節目中，嘉賓們談起看待約會遲到的話題，阿嬌表示：「我以前常常遲到的，現在好了。」問及箇中經歷了什麼而改變時，她透露：「就是一開始公司會覺得，你要不要去看一下心理咨詢，不止是遲到、拖延的問題，就是性格、各方面有很多的。我就焦慮，反反復復把行李拿來拿去，弄這弄那，我都不睡覺的。我也不知道這個是病，就那個時候我會覺得，你們是針對我嗎？就是我沒問題啊，為什麼我要跟一個陌生人去講我自己的東西。但是長大之後，我會講出來，就是遇到問題，你其實應該講出來的，那我那個時候沒有人告訴我，我該怎麼處理，所以我很多問題是情緒沒有出口。」

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眼見素人嘉賓在職場上遇到競爭或被質疑，阿嬌也以過來人身份分享經驗：「我從出道開始就是兩個女生，就一直不給看好，說你們很快就沒了，但怎知道我們一走就走了二十幾年了，就是要一直努力，去證明自己的能力，反正我們兩個人就同心，我們就在同一艘船上面，覺得就是不能吵架，不能有什麼不和，我們其實沒有吵過架，每一天我們大概就只有兩個小時睡覺，就不是普普通通地說那麼簡單，只能就是靠慢慢地展示自己的能力讓大家知道。」

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面對「有選擇的生活就是幸福的生活」這個話題，阿嬌嚴肅地說：「我曾經覺得我是沒有選擇權的，我是一個被支配的人。」她續指道：「從小就是我媽媽的影響力挺大的，她希望我進入娛樂圈，但其實我覺得娛樂圈並不適合我的性格，但我還是嘗試了，一簽下來就是那麼多年的合約，一開始就覺得我沒有選擇權，而且我年紀那麼小，我不會自己說出我想要幹嘛，我想做什麼，因為我說的話語不夠強烈，就是不夠讓人信服，去就讓公司覺得你這樣是對的，我相信你，所以很多被質疑的聲音，就是通常都會說不，我就會覺得好失落，就是全部都是服從的，一開始的時候。但是我慢慢長大之後，經歷了很多的東西，或者是跟他們經歷了很多的不一樣的關係，他們開始相信我的能力，也開始見到我成長了，就開始相信我的判斷，或者是選擇，那也開始給我有自己安排、選擇，也支持我這樣子，所以現在挺開心的，做的事情也是我想做的。」

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