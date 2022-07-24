I SWIM︱Edan面對網民負評發千字文剖白感受：有時睇到好confuse

ViuTV原創劇集《I SWIM》因為雲集靚仔靚女在開播前已經準受關注，不過隨着劇情發展走向，大家似乎是彈多於讚，前晚（22/7）劇集迎來大結局，但是劇情仍然未能挽回觀眾的心，負評一面倒。身為該劇男主角的MIRROR成員呂爵安 (Edan) 今日凌晨就於IG發千字長文分享感受，又透露自己近期忙於演唱會綵排仍未有時間收看最後兩集。他亦有留言網民對該劇的各種聲音與批評，對於有人問他可有失望，他直言沒有。他又寫道：「唔怕老實講，我自己有時睇到啲負評都好confuse。話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好🤧不過都係嗰句，即係要再做好啲囉。」

以下係Edan千字長文內容：

「Iswim後話🏊🏻

哩幾日排緊演唱會，都冇時間出post，而家返緊屋企偷時間出下先🤪

iSwim琴日大結局咗luu，自己都未睇尾兩集，可能要等演唱會後先睇到

但作為一個網癮少年，緊係睇到大家嘅討論，見到好多唔同嘅聲音啦😆

有人問我，你會唔會好失望啊？

真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好興幸自己有參與其中

拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇返整個作品，再睇返自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長

而哩啲經驗，就係可以比你用喺之後嘅演出 ，之後嘅作品上

今次李馬榮哩個角色，的確唔係自己做開嘅類型。當初做嘅時候，都好擔心自己會唔會太死咕咕，會唔會淨係演到個角色好死好唔自然🤦🏻‍♂️

另一方面，又擔心大家會唔會睇唔慣，會唔會唔相信哩個角色，會唔會唔鍾意哩個角色🥹

但係如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色，大家就永遠都睇唔慣我做其他性格嘅角色🥲

如果我因為擔心就唔試，咁其實…..我乜都唔洗做㗎啦喎😆😆

上台表演都擔心㗎，咁係咪唔做啊？

唔做，就唔會知自己有咩做得唔好，就唔會知自己有咩需要進步

可能有人今次睇唔慣，但經過今次之後，可能你就會睇得慣呢

可能今次做得未夠好，但經過今次之後，下次咪可以做好啲囉

所以，一定要做

大家成日話我哋落水好辛苦好凍拍攝好攰，但其實幕後團隊絕對係辛苦過我哋100倍。

Call得早過我哋，收得晏過我哋，開鏡之前唔知準備咗幾多個月，落水陪我哋一齊落，演員有dayoff佢哋冇，仲未計錢添

哩個團隊絕對係盡咗200%嘅心血，200%嘅力量喺哩個作品上面，特別係導演，真係用愛發電

所以真係好感激同好respect幕後每一位，你哋真係好犀利🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️

其實有意見先會有進步，盲撐係唔好，但盲_亦都唔好，所以我哋係好歡迎啲客觀建設性嘅意見。

唔怕老實講，我自己有時睇到啲負評都好confuse

話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好🤧

不過都係嗰句，姐係要再做好啲囉。

有討論其實真係一件好事，有人講好過冇人講。但我覺最緊要係大家要繼續支持香港嘅創作同製作(唔止係劇集啦)。

成日問點解外國嘅好咁多，喂大佬人哋多咁多資源，多咁多人才，多咁多support。

你幾可聽到一個後生仔話大個想做導演想做編劇？😂

所以大家_嘅同時，都要繼續大大力支持，咁件事先會越嚟越好

覺得有問題有唔好嘅就比意見，希望佢下次變好！

講完，沖涼瞓覺！

多謝iSwim，多謝導演，多謝所有台前幕後，多謝有睇有討論嘅每一位，多謝李馬榮(Viutv吳卓羲)😂

哩段旅程好難忘，希望大家可以繼續支持香港嘅作品，亦希望大家下一次又可以見到一個唔同咗嘅Edan啦🔥🔥」

點擊睇Edan原post以及靚相：

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