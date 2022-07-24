MIRROR演唱會｜九巴開設11條特別線　完騷後由紅館送歌迷返屋企

人氣男團MIRROR將於明晚（25日）起舉行一連十二場《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會，為怕歌迷可能會遇上演唱會超時而無法乘搭公共交通工具的狀況，九巴公司早前宣布在MIRROR開騷日子開設11條特別巴士路線，於演唱會結束後15分鐘於綠閘對開的停車場開出，方便觀眾完騷後順利離開紅館。



MIRROR的12場紅館演唱會明日（25/7）正式舉行，一票難求更掀起全城撲飛潮。（MIRROR IG圖片）

九巴公開11條巴士線的完整路線，提供服務的日子由25日起至31日、8月2日至6日一共12日，將於MIRROR演唱會後15分鐘由暢運道停車場開出，去到港九新界多個區域，車費由18.3至25.9不等。另外，九巴亦將會為到場的MIRO準備驚喜，每一晚都由不同的MIRROR成員應援巴士接載大家回家，同時更是一個好的打卡地點！

詳細巴士路線資料如下：

36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）

41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）

87R：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）

98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）

215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）

224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）

259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）

260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）

269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）

270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）

271R：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）

詳細巴士路線資料如下：