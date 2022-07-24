請Jeffrey魏浚笙做嘉賓蝦頭楊詩敏變花癡　要求公主抱惹網民批評

由楊詩敏（蝦頭）與連詩雅（Shiga）主持網台節目《絲打圍爐》最新一集變成《絲打圍佬》，請到近來急速上位的靚仔魏浚笙（Jeffrey），兩位主持跟Jeffrey傾偈時，特別是蝦頭，見到Jeffrey即時「心心眼」，更即場要求Jeffrey以公主抱的姿勢抱起她，令一向主持節目有一定技巧的蝦頭被網民批評，直指她「over咗」！



蝦頭直言︰「我鍾意Jeffrey呢type（靚仔）。」（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

蝦頭見到Jeffrey好開心，即刻摸他的手臂。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

節目一開始，蝦頭已經難掩內心的興奮，表示節目終於有男嘉賓，更捉住Jeffrey的手臂幾下，大呼「我要摸一摸」、「係真實㗎！」等等，又說Jeffrey做gym做得好勁，「爆肌」！之後她直言︰「其實我望住佢，我唔係太知我自己想講咩。」她後來更想搣Jeffrey的面珠，令他面露尷尬表情。被問到Jeffrey覺得自己的性格特色是什麼時，他直言是「戇居」，蝦頭即時爆笑，並說︰「好cute啊！」又說︰「男神嘅特質就係佢講咩我都覺得好cute。」

Jeffrey為拍《I SWIM》而練大隻。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey講到自己很喜歡吸血殭屍，講起吸血殭屍，眾人想起《吸血新世紀》，Shiga和蝦頭明言覺得Jeffrey可以做香港版的男主角，蝦頭這時問他，如果他是男主角，那誰會做女主角，之後更直接問︰「你覺得我會唔會可以做到呢？唔得？做到女主角個阿媽係咪？」令場面非常尷尬，Shiga直言︰「你而家令到佢好尷尬喎！」

蝦頭更扮要搣Jeffrey的面珠。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

蝦頭更扮要搣Jeffrey的面珠。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

Jeffrey後來自言一直都想拍一部劇集，是有「英雄救美」的情節，女主角被綁架，蝦頭即刻開玩笑說︰「我成日俾人綁架你知唔知？」之後立即「上晒身」扮被綁架，而Shiga亦配合說要扮壞人，令Jeffrey勁尷尬，並說︰「喂，咁即時嘅喂？」又說︰「唔好啦，好尷尬。」但二人依然好入戲，Jeffrey求其用咕𠱸拋向Shiga就想結束尷尬場面。講起Jeffrey理想中的情節，他指擊退壞人之後，通常會公主抱抱起暈了的女主角，救她去醫院。蝦頭聽到之後說︰「唔好啦，我驚整到佢條腰。（Jeffrey︰唔會嘅，我OK。）但係我都知道你OK嘅，但係你真係試？（Jeffrey︰冇所謂。）」蝦頭即刻叫攝影師再set好鏡頭預備上演這一幕，而Jeffrey的確公主抱了蝦頭，蝦頭隨即爆笑，並問對方有沒有弄傷。

Jeffrey公主抱蝦頭。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

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雖然影片的標題講明是「蝦頭自肥公主抱」，不過有網民覺得蝦頭「over咗」，留言表示︰「蝦頭少少over」、「好尷尬，請停止欺負新演員」、「覺得蝦頭有啲over，太花癡了，Jeffrey勁尷尬」、「好造作」等等，亦有人表示今集的節目內容沉悶，未能聽到可以認識Jeffrey更多的內容，留言說︰「有啲悶，可以同佢傾多啲偈多過玩遊戲」、「啲對話好無聊」、「滿心歡喜點入嚟睇Jeffrey，蝦頭成日搶野講，明明訪問嘉賓但成日亂插」等等。不過，亦有網民力撐蝦頭好搞笑，亦覺得她只是為了營造節目效果，直說︰「我又唔覺over喎，節目效果姐，Jeffrey 唔玩得都唔配合。」