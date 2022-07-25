重新出發｜沙律張沛樂十套泳衣上陣　陳芷尤地頭蟲走訪老家新加坡

疫情下大部分香港人已閉關近3年無法外出旅行，香港開電視推出55集全新旅遊節目《重新出發》，雲集一眾索女主持包括張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤等分別走訪港人旅遊熱點。其中沙律到泰國曼谷拍攝，她笑言為今次旅程帶備了10套泳衣上陣，實行帶觀眾眼睛去旅行！

沙律張沛樂帶十套泳衣到泰國拍攝節目。（IG：@charlottecheung107）

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節目雲集一眾索女張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤、Hirari，以及居台多年港女許綽婷（AV）、旅遊達人鄭金鈴及袁學謙主持，分別走訪港人旅遊熱點：泰國、日本、星馬、台灣、澳洲、韓國等地。節目中一班索女主持由開拍已成為大眾焦點，其中沙律到泰國曼谷拍攝，她笑言為今次旅程帶備了10套泳衣上陣，而來自星馬的陳芷尤、劉芷希則會以「地頭蟲」身份帶觀眾走訪自己的老家，陳芷尤與劉芷希向來以身材姣好見稱，相信在節目中亦會毫不吝嗇「大派福利」。陳芷尤更表示為今次節目拍攝，事前做足功夫，既Keep Fit又戒酒，實行以最佳狀態示人，亦帶備多套靚衫及泳裝上陣，務求美景配佳人，令觀眾眼前一亮。

來自新加坡的陳芷尤以「地頭蟲」身份帶觀眾走訪自己的老家。（IG：@xoxoapo）

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此外，去年年底成為「日本人妻」的陳約臨會走訪日本，順道回夫家探親；「韓流達人」鄭金鈴帶觀眾深度遊韓國；居台多年的港女許綽婷則走訪台灣；「旅遊達人」袁學謙遊走澳洲各處等，究竟疫後這些國家有何變遷？是景物依舊，還是人事已非，有待觀眾揭曉。

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