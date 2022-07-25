MIRROR演唱會｜眾Dancers連環IG放負疑綵排發生意外　AK發文怒轟

男團MIRROR一連12場紅館演唱會將在今晚（25日）開始第一場公演，12子為了這場演唱會進行更加順利，一個月前已經推掉所有工作，為了帶給粉絲一個最捧的演唱會。

MIRROR（IG圖片）

豈料在昨天（24日）總綵排時爆出一連串意外，一度暫停綵排，原因是這次演唱會有很多舞台機關，眾人們在不太熟悉的情況下綵排，令其中一名舞者受傷。據指疑似有人將責任推在MIRROR的Dancer身上，令他們大感不滿，紛紛在IG出Story鬧爆，「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢 ？咩都唔知，我都唔知點執」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你xx咩」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」

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而12子的AK、Fankie、Stanley和姜濤都有在IG Story出Post為舞者們打氣，尤其AK連出兩PO寫道︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」呢一個PO則疑似暗示在綵排期間真的有舞者受傷，並怒轟：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」

姜濤也有在IG Story發文希望眾人可以平安，但是很快就刪除了這個動態，花姐也有發文叫大家一起加油。